Natti Natasha

What you gonna do? si a la relación ya le di undone No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú

Becky G

Que me trata feo y no me pongo triste si no te veo, tu mismo te lo buscaste y ya mi corazón no te ruega, se vuelve ateo

Coro

Y tengo un novio nuevo que me hace Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam, no me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam, Ram Pam Pam pam tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Becky G (Verso)

Mucha cadena, mucha vaina pero eso pa’ un carajo te sirvió ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina en frente pero no la vio.

Aquí esta Heavy la demanda, eso lo sabes tu y lo se yo pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió

RAM PAM PAM

Cerramos la reja, mami didn't raise no pendeja. Ahora tengo las pestañas, mira las cejas, dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba ya yo tengo pareja.

Estás viendo a to estos aquí, están haciendo fila toditos pa’mi. Quieres negarlo, Lo se ya entendí. Estoy mejor sin ti y ahora mi culo hace...

Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam no me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam, Ram Pam Pam pam, tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Natti Natasha (verso)

Dj subelo oh oh, subelo oh oh que esa musica me encanta Dj subelo oh oh, subelo oh oh porque... Ram pam pam Ya tu sabes te quedaste afuera te bote la llave ahora tengo a otro y más rico me cabe ya tu sabes amargo y el más rico y suave.

Ya te dije adios la nena se reveló , no te quiero man el pasado se quedó ya no tengo tiempo ya no tengo reloj ahora me voy pata abajo y llegó cuando quiero yo.

LLora nene, llora llora todo el mundo tiene reemplazo llora nene, llora llora eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace...

Coro

Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam no me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam, Ram Pam Pam pam, tengo otro que me lleva a la disco a perrear Dj subelo oh oh, subelo oh oh que esa musica me encanta Dj subelo oh oh, subelo oh oh porque...

Ram pam pam Natti Natt yeah yeah Natti Natt Natti Natt (Be Becky) Be be becky G baby Natti natt Natti Natt na na Natti Natt, Rude Gyal, Be Becky Becky G Pina Records Yeah ummmmm Ram pam pam...