La gran borrasca Lola traerá tormentas, viento y lluvias de barro este fin de semana

Tan solo hay que mirar al cielo para comprobar que las nubes han llegado y, todo apunta que, para quedarse. Lluvia, viento, tormentas y mal tiempo en general (o, al menos no el deseado clima primaveral) llegarán este fin de semana a todo el país de la mano de la que ya ha sido bautizada como la borrasca Lola.

"En abril, aguas mil", decía el refrán y parece que este año se va a cumplir al pie de la letra. Se espera agua en prácticamente todas las comunidades y, en algunas provincias, incluso con barro o en forma de tormenta. Esto se debe a que el viento podrá traer polvo en suspensión del continente africano, por lo que, algunos chubascos podrán ir acompañados de barro. Así y desde Portugal llega este frente atlántico, la borrasca Lola, que promete convertirse en la protagonista del fin de semana.

Además, si no te gusta la lluvia te recomendamos que tengas paciencia porque se espera que las jornadas pasadas por agua se extiendan hasta el próximo lunes o martes. “No habrá un temporal importante de viento en España. Puede haber algunas rachas fuertes por el sur, o incluso muy fuertes, pero nada generalizado. Lo principal van a ser las lluvias porque serán muy generales”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Fin de semana marcado por la borrasca Lola

Aunque el viernes se verá una pequeña tregua en muchos puntos de España, ya que, según Aemet será una jornada "relativamente tranquila en lo meteorológico", el sábado y el domingo la lluvia de Lola no perdonará. Especialmente, el último día de la semana, en el que se esperan precipitaciones en todos los puntos del país, excepto en las Islas Canarias. Aunque, en esta ocasión el paraíso canario no se libra, ya que, a pesar de que la borrasca no será tan intensa sí que puede dejar lluvias en algunos puntos.

#PredicciónAEMET. Probabilidad de que se acumulen más de 1/5/10/20 mm en 24 h para los próximos días. Con la #BorrascaLola, aumentará por el W la posibilidad de🌧️en los próximos días.

Info actualizada y detallada👉https://t.co/9PLsmvqyfS pic.twitter.com/DgwgSZMZsN — AEMET (@AEMET_Esp) April 22, 2021

Pero, ¿qué pasará con las temperaturas?

A pesar de que la predicción meteorológica no sea la más agradable, no va a hacer más frío. Precisamente los cientos de la borrasca Lola hará que en algunos puntos del norte de España los termómetros marquen incluso, más de 6 grados que estos días. “A orillas del Cantábrico se rondarán los 25 grados. Los valores más elevados estarán en el valle del Guadalquivir, con unos 28 grados en puntos de la provincia de Sevilla”, comentó Rubén del Campo.

Todo, a excepción del domingo que, sin duda, se espera que sea el día más desapacible del fin de semana, ya que, bajarán ligeramente las temperaturas en prácticamente todos los puntos del país, menos en la zona sur del Mediterráneo.

Conclusión: este fin de semana no olvides llevar paraguas o aprovecha para hacerte un maratón de tu serie preferida.