Yolanda Ramos apoya a Rocío Carrasco confesando que ella también ha sufrido maltrato

La noche de Rocío Carrasco en el plató de Rocío: Contar la verdad para seguir viva se esperaba complicada y llena de emociones y así ha sido. La protagonista entró a plató entre lágrimas escuchando la versión que hizo Blas Cantó de un tema de su madre y fue la tónica que estuvo presente durante todo el programa.

Quería resolver dudas y contestar preguntas y lo hizo y volvió a ganarse el favor de muchos que no pudieron evitar emocionarse con su testimonio. Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez fueron los anfitriones que, en todo momento, arroparon a Rocío, pero hubo colaboradores que lanzaron las preguntas que muchos se hacían. Y hubo conexiones a distancia.

Una de estas conexiones fue con la actriz Yolanda Ramos, una buena amiga de Rocío que quiso mostrarle públicamente su apoyo confesando que ella había sufrido también malos tratos, aunque a otro nivel.

No la han dejado ser

“A nosotras no nos han dejado ser, y me cago en su madre. A mí nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralmente. Yo no me veo a mí misma y no te creí cuando me dijiste lo de la agresión de tu hija, que hoy has contado aquí”, confesaba refiriéndose a la paliza que Rocío Flores le propinó a su madre la mañana del 27 de julio de 2012 y provocó su distanciamiento definitivo.

“A mí me han hecho creer que yo también exageraba. Yo también he sido maltratada. A muchas no nos han tirado de los pelos, pero no nos han dejado ser. Y contar esto es lo mejor que puedo hacer por ti, porque yo no sé si tus amigos hemos estado a la altura”, continuaba confesando la actriz.

Se veía a la actriz visiblemente emocionada y cuestionando continuamente cuál había sido su papel como amiga. “Es una manera de unirme a ti porque es muy fardón decir que eres amiga de la hija de Rocío Jurado, pero creo que entregándote esto soy amiga tuya y de toda la gente que sufrimos. Queremos que nos dejen ser, yo no sé cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis derechos, no lo sé Rocío, igual que tanta gente, por eso te doy las gracias y mi pregunta era si hemos estado tus amigas a la altura contigo”, terminaba reflexionando.

Está claro que esta docuserie está desvelando muchas historias de violencia de género.