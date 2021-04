Fidel Albiac también estuvo junto a Rocío Carrasco en un programa histórico

Toda la expectación que había levantado la presencia de Rocío Carrasco en un plató de Mediaset, después de cinco años ausente, estaba justificada por las muchas cuestiones que ha planteado la docuserie de la que es protagonista. Desde que se estrenó Rocío: Contar la verdad para seguir viva, su historia ha supuesto un revulsivo para el debate sobre la violencia de género.

A lo largo de los episodios que se han emitido hasta ahora la hemos visto emocionada, con ataques de ansiedad y hasta con rabia al contar lo que ha sido su vida en estos últimos más de veinte años. Un calvario que la mantiene en terapia y alejada de sus hijos.

Se ha cuestionado mucho su testimonio y, por eso, quiso dar este paso y acudir al programa en directo para intentar aclarar todas las dudas que han ido surgiendo. Ha sido una noche complicada pero que también ha tenido sus alicientes. Rocío ha comenzado con el “yo sí te creo” de Blas Cantó y ha continuado con el apoyo de amigos como Yolanda Ramos o la presencia histórica de su pareja: Fidel Albiac.

Sin anuncio previo, Jorge Javier Vázquez ha dado la bienvenida a Fidel que aparecía en su casa dispuesto a dar todo el apoyo a su mujer. que se emocionaba nada más verle. Confesaba lo duro que estaba siendo todo esto para ellos y lo que ha sentido con el documental.

Apoyo incondicional

"No he estado ni viéndolo porque me produce tanto daño y dolor verla... Volver a escuchar y verla seguir justificándose lo que ha vivido tantos años...”, confesaba sobre esta docuserie que, en ocasiones, ha tenido que dejar de ver por lo que provocaba en él. Conoce la historia, pero es muy diferente escucharlo todo seguido.

“Quiero darle mi apoyo público que no sé si hace falta o no, pero todo apoyo que tenga, pero no sólo a ella, sino realmente a todas las personas que se han visto en esas circunstancias y se ven hoy en día, porque ella realmente tiene la suerte o la desgracia, entre comillas, podemos decir, de estar ahí, pero cuántas mujeres que no tienen esa oportunidad”, aseguraba sin querer quitarle un ápice de protagonismo a su mujer que es la que tiene que contar lo que ha vivido.

Fidel Albiac entra en directo para mostrar su apoyo incondicional a Rocío Carrasco #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/e0FLZuqCXw — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021

Durante todos estos años él ha estado a su lado luchando contra viento y marea y sufriendo el calvario que la llevó a ella al límite. “Me han puesto como 300 millones de trapos desde el minuto cero”, aseguraba. Pero nada ha podido con él que ha mantenido firme junto a Rocío.

“Eso es lo que ha sembrado la otra persona, todo lo que me ha hecho a mí, se ha plasmado públicamente que lo hace él, es otra parte del maltrato él está ejerciendo”, explicaba Rocío, “cualquier persona que estuviera a mi lado, y a él le ha tocado porque estaba a mi lado y no se iba ni muerto”.

Fidel no ha dejado sola a Rocío en este duro camino ni piensa hacerlo. “Tengo 15 sentencias ganadas en el Supremo que no me han valido de nada porque me siguen dado hos*** hasta en el carnet de identidad”, aseguraba, pero ni aun así se plantea abandonar.

Y tras entrar en debate con María Patiño por los líos judiciales que han compartido, se despidió de su mujer. “Te quiero mucho, mucho, mucho, ahora nos vemos”, le decía Rocío. “No tardes”, le pedía él.

La presencia de Fidel, sin duda, ha sido uno de los grandes logros de la noche.