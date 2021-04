Rocío Carrasco: 20 frases impactantes en su vuelta a un plató de televisión

Desde que se empezó a emitir Rocío: Contar la verdad para seguir viva, se ha producido una revolución televisiva en torno a un tema tan delicado como es la violencia de género. El testimonio de Rocío Carrasco se ha convertido en un debate nacional en el que intervienen incluso políticos.

Ha estado más de veinte años callada, pero ahora que ha decidido hablar, no ha dejado a nadie indiferente. Se ha cuestionado la veracidad de su testimonio, pero lo que es difícil dudar es que la persona que protagoniza esta docuserie es una persona que ha sufrido y sigue sufriendo mucho.

La semana pasada, llamó por teléfono al programa para pedir que se paralizara el documental y la dejaran ir a plató para dar explicaciones sobre lo que hemos visto hasta el momento. Había mucho interés por escucharla, sobre todo, después de que el pasado viernes, su hija Rocío Flores, hiciera un llamamiento público pidiendo a su madre que descolgara el teléfono para hablar con sus hijos que no podían más con esta situación que se está viviendo.

Entró a plató llorando mientras escuchaba la versión que Blas Cantó cantaba de un tema de su madre, Rocío Jurado. Estaba visiblemente nerviosa y emocionada, pero su testimonio fue igual de rotundo que hasta ahora.

Frases impactantes

Explicó por qué no llama a su hija, el infierno que ha vivido. Habló de Alessandro Lecquio o Rosa Benito, se sintió apoyada por su marido, Fidel Albiac que conectó virtualmente y de su amiga Yolanda Ramos que confesó haber sufrido maltrato también. Y, sobre todo, intentó proteger a su hija, pero sin esconder los episodios más polémicos de su relación. Una intervención que nos dejó muchas frases impactantes. Nos hemos quedado con 20 de ellas.

#1. “Hago esto porque ahora tengo la fuerza y valentía suficientes para hacerlo”.

#2. “Nunca hice esto con ninguna otra finalidad que no fuera que se me escuchara, que se me oyera, que se supiera lo que yo he sufrido”.

#3. "El 27 de julio de 2012 Rocío me agrede y yo termino en un hospital”.

#4. “Rocío llega a ser verdugo porque ha sido víctima, incluso más vulnerable que yo".

#5. "Ni denuncié a mi hija ni jamás la denunciaré porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”.

#6. "Quiero pedir a las personas que atacan públicamente a Rocío Flores que no la culpen a ella. La culpa la tiene otra persona, su padre”.

#7. "Rocío Flores y Antonio David me denuncian por maltrato habitual el mismo día que Rocío me da la paliza”.

#8. “A mí, mi hija me pega y saca un móvil, descuelga el teléfono y habla con su padre: ‘Papá, ya está hecho’”.

#9. “El vínculo entre mi hija y yo es un vínculo que no se puede romper por mucho que lo hayan intentado. Está enterrado o solapado, pero el vínculo sigue. No me lo va a quitar nadie”.

#10. “Nunca jamás, en la vida, le he dicho a mi hija que jamás me volviera a llamar”.

#11. "El episodio que me sucede, el de él llevar a su hija y convertirlo en eso, es su obra maestra para terminar de matarme".

#12. “No estoy preparada para hablar con mi hija y ella tampoco”.

#13. "Alessandro Lecquio no ha entendido nada de lo que he contado, pero tampoco me extraña. Perro no come perro. Si no es igual a Antonio David tiene que ser parecido".

#14. "Uno denuncia cuando cree que puede hacerlo. Yo, hasta que denuncio, tengo una serie de circunstancias que lo hacían imposible".

#15. "Yo no me aterrorizo en el episodio de la ventana por mí. Yo me aterrorizo porque estoy embarazada".

#16. "A mí me da mucha pena que mi tía Rosa Benito actúe de esa forma con lo que ella ha sufrido con lo mío y con lo que ha visto sufrir a mi madre y con todo lo que ella es consciente".

#17. "Me da pena Rosa porque no tiene donde agarrarse para decir que mi testimonio es mentira".

#18. "Yo tengo una losa en el pecho que, con cada episodio, se está levantando un poquito más y me está dejando respirar"

#19. “Si me hubiera suicidado, ese ser hubiera culminado del todo su obra”.

#20. “No quiero volver a sentir pánico cuando suene el timbre de mi casa y sean los niños”.