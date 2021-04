Rocío Carrasco ya ha explicado por qué no contesta las llamadas telefónicas de su hija

El pasado viernes Rocío Flores conmocionaba a muchos con el llamamiento que le hacía a su madre desde El programa de Ana Rosa donde trabaja como colaboradora. Aseguraba que no podía más y que estaba superada por la situación. No solo ella sino también su hermano David. Confesaba que había llamado varias veces a su madre, pero que no había obtenido respuesta. Y le pedía a Rocío Carrasco que, por favor, levantase el teléfono y hablase con sus hijos.

Pero no, Rocío no tiene intención de hacerlo en estos momentos: “No estoy preparada para eso, sé que ella tampoco, sé que las condiciones no son las idóneas y que todo lo que gira en torno a no es el ambiente idóneo”. Confirmó que había recibido varias llamadas de su hija, la primera el 3 de diciembre y las otras, el día antes y el día después de su llamamiento televisivo.

De momento esa llamada no se va a producir, Rocío asegura que no es el momento. “Yo sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer es prepararme”, aseguraba. Y lo está haciendo con terapia y fármacos. Ha sido recomendación de su equipo médico que asegura que si ahora habla con su hija va a volver al principio, “a la casilla de salida”.

Jorge Javier Vázquez se ponía de su lado y expresaba su desacuerdo con los que opinan contradiciendo las recomendaciones de profesionales médicos. “No hubiera arreglado absolutamente nada, sería poner un parche”, aseguraba sobre lo que hubiera supuesto contestar la llamada de su hija.

Sentir pánico

Reconoce que cuando ve el nombre de su hija en el móvil, “me pasa de todo, siento miedo, siento inseguridad que es todo lo que no quiero volver a sentir. Siento todo lo que no quiero volver a sentir y lo que me ha costado mucho tiempo y trabajo llegar hasta donde estoy hoy. No quiero volver a sentir pánico cuando suene el timbre de mi casa y sean los niños. No quiero volver a tener vómitos cada vez que llegaba el lunes, yo no quiero volver a eso. Me ha costado muchísimo trabajo”.

No habla con ella desde 2012 cuando su hija le dio una paliza que la llevó al hospital. “Yo quiero que se entienda una cosa, estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico y tan horroroso porque sin él, sin este episodio, yo no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre porque este episodio es su obra maestra, el llevar a su hija y convertirla en eso, es su obra maestra para terminar de matarme”, explicaba.

Desde 2012 Rocío no escuchaba a su hija llamarla mamá. Eran los tiempos en los que vivía con ella y sentía pánico. Pero no ha dejado de repetir que ella es verdugo porque antes ha sido víctima. La ha descargado de todo tipo de responsabilidad y ha asegurado que la quiere y la querrá siempre.

“Cuando yo esté preparada, haré lo que tenga que hacer, pero lo haré fuera de este ámbito, no va a ser este el sitio”, informaba.

Llamada inexistente

También se habló de otra llamada que históricamente ha estado presente en los platós de televisión. Una que le hizo su hija y a la que, supuestamente, ella respondió de una manera difícil de entender en una madre.

Esta noche se le ha recordado esa llamada y ella ha sido muy rotunda: “Jamás, jamás le he dicho aquí no vuelvas a llamar, yo no soy tu madre”. Una afirmación que ha impactado a los presentadores que no daban crédito a ese desmentido a lo que ha sido una verdad categórica durante muchos años.

Está claro que en esta historia hay dos versiones muy diferentes.