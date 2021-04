Como conocí a vuestra madre (HIMYM) tendrá secuela: Cómo conocí a vuestro padre

Cómo conocí a vuestra madre se ha convertido en una de las comedias más relevantes de la televisión en los últimos años llegando a equipararse en popularidad a lo que Friends supuso en los 90 a nivel mundial. Tras varios intentos de sus creadores de hacer una nueva entrega de la sitcom, parece que el proyecto ha vuelto a cobrar vida y habrá un Cómo conocí a vuestro padre.

Hasta el momento los principales medios especializados estadounidenses confirman que Hilary Duff será la protagonista de esta especie de secuela en la que la actriz desvelará a sus hijos mediante flashbacks una historia similar a la que Ted Mosby (Josh Radnor) nos estuvo contando durante 9 temporadas y más de 200 capítulos.

De momento no se sabe si alguno de los miembros del reparto original (Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan) tendrán algún papel en esta continuación. Lo que sí es seguro es que el formato será muy similar y el anzuelo de descubrir la nueva historia de amor de los protagonistas servirá para descubrir una nueva pandilla de amigos y su forma de relacionarse en la segunda década del siglo XX.

Hilary Duff dará vida a Sophie en Cómo conocí a vuestro padre, un proyecto en el que están involucrados los creadores de la serie original, Carter Bays y Craig Thomas, además de dos de los showrunners más relevantes del momento: Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This is us y Con amor, Víctor). De momento no hay fecha confirmada para su estreno que, si nada cambia, podremos ver en Hulu.

Los productores quieren andarse con pies de plomo con este nuevo proyecto después del fracaso que supusieron anteriores intentos. Hace algún tiempo, la CBS decidió guardar bajo llave en un cajón la idea de la secuela de la popular sitcom Cómo conocí a vuestra madre (How I met your mother). La serie iba a estar protagonizada por Grega Gerwig y hubiera sido una versión femenina con un reparto coral y una estructura muy similar a la original. Pero no convenció.

Dos años y medio después, alguien de 20th TV decidió rescatar la idea de la mano de los citados showrunners. Pero nos quedamos en el episodio piloto y nunca más se volvió a saber de ello. Parece difícil lograr repetir el éxito de una serie que logró audiencias multimillonarias pese a que se utilice una fórmula muy similar.

Lo cierto es que una actriz como Hilary Duff sí puede atraer a un cierto público que la sigue desde su época de Lizzie Maguire y que estaba deseando volver a verla en aquella secuela que se canceló definitivamente. Esperamos que la reciente mamá no sufra otro tropiezo.

"He sido increíblemente afortunada en mi carrera de interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie. Como gran fan de 'Cómo conocí a vuestra madre', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confíen la secuela de su 'bebé'. Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar a trabajar junto a ellos y todo su ingenio. Me estoy muriendo de ganas de unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. Me doy cuenta de que son unos zapatos muy grandes que hay que llenar y estoy emocionada por meter mi 6,5 ahí" ha explicado Duff en un comunicado y en sus perfiles oficiales en redes sociales.