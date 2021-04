C. Tangana lanza su propia línea de ropa: Late Checkout

C. Tangana se ha convertido en uno de esos artistas que quieres tener en tus oídos a todas horas. Con la llegada de su nuevo álbum El Madrileño, ha conquistado a millones de personas que han conseguido caer en las redes de sus nuevos sonidos.

Pero nuestro protagonista no solo triunfa por la música, sino también por el estilo que luce en todos y cada uno de sus proyectos. Algunos de sus fans, incluso, intentan imitarlo. Pues bien, si la ropa que luce Tangana es de tus looks favoritos, traemos buenas nuevas para ti.

El madrileño ha lanzado Late Checkout, su propia línea de ropa con la que pretende conquistar también el sector de la moda. La colección llega con un estilo retro y vintage, y con prendas atractivas y cómodas. Sus precios se ubican entre los 90€ hasta los 490€, siendo la camisa "Issa Bellboy Champagne" la más cara.

La colección ha salido a la venta el 21 de abril con una campaña de marketing protagonizada por el botones de un hotel. Es él el que ocupa el perfil de la cuenta en Instagram y el que muestra algunas de las prendas de esta colección. De hecho, es la figura de dicho botones la que luce en algunos productos de Late Checkout.

No hay retos imposibles para el cantante. No solo ha demostrado que puede cambiar su estilo y su registro musical sin riesgo, sino que también conquista con su gusto por la moda. Sin duda, es el proyecto que ninguno de sus seguidores esperaba para este año, por lo que ha sido una auténtica sorpresa.

Hace unas horas, además, aterrizó de nuevo en nuestros oídos con Me Maten, su canción inédita con Antonio Carmona y el resto de miembros de Ketama. El artista la ha presentado en un concierto de 15 minutos exclusivo para la plataforma NPR que no ha tardado en revolucionar a sus fans. Además de Me Maten, interpreta otros hits de su álbum que ya han viajado por todo el mundo.

Y a ti, ¿qué te parece el salto a la moda de C. Tangana?