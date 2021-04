Es oficial: The Weeknd y Ariana Grande se unen en el remix de ‘Save Your Tears’

Las redes sociales se revolucionaron hace unos días después de que The Weeknd y Ariana Grande compartiesen exactamente el mismo fragmento de una canción en sus redes sociales. En él podíamos escuchar cómo ambos fusionaban sus voces en una perfecta armonía, por lo que aseguraban que iba a tratarse de un auténtico hit.

Para muchos era casi imposible averiguar cuál sería el tema con el que nos sorprenderían, pero otros apostaron inmediatamente por el remix de Save Your Tears. ¡Bingo para todos ellos! Ambos artistas ya han confirmado que, efectivamente, se unirán en una canción que verá la luz el viernes 23 de abril. Y sí, es el remix del éxito del cantante.

Así lo han desvelado tras la publicación de la portada de dicha colaboración. En ella podemos ver medio rostro de The Weeknd y el reflejo de Ariana en sus gafas. Y es que parece que la canción llegará acompañada de un videoclip en el que veremos las versiones de dibujos animados de nuestros protagonistas. Al menos eso es lo que nos indica la imagen de su portada.

Los seguidores de Abel y Ariana no han tardado en revolucionar las redes sociales. Miles y miles de usuarios han inundado la publicación de la portada de reacciones de todo tipo. Muchos de ellos aseguran que el tema va a ser un número 1 en todo el mundo.

Habrá que esperar para saberlo, aunque teniendo en cuenta que se trata de dos de los artistas más exitosos del panorama, no nos extrañaría que lo consiguiesen en un corto periodo de tiempo. ¿Cuánto crees que tardarán en alcanzar el millón de reproducciones en su videoclip?

Lo que está claro es que para The Weeknd y Ariana Grande, triunfar juntos en un mismo tema no es ninguna novedad. Ya lo consiguieron en Love Me Harder, lanzada en 2014. Se convirtió en el tercer sencillo del segundo álbum de la artista, My Everything. Lo presentaron sobre el escenario en los American Music Awards de aquel año.

Aún se desconoce cuáles serán los nuevos sonidos de Save Your Tears, pero estamos seguros que Ariana se encargará de aportar su toque musical más personal para convertirlo en una versión muy especial. No hay duda de que será todo un éxito. ¡La cuenta atrás ha comenzado!