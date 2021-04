The Weeknd y Ariana Grande, al más puro estilo ‘Black Mirror’ en ‘Save Your Tears (Remix)’

Ariana Grande y The Weeknd tienen una de las amistades más consolidadas de la industria musical. Las dos estrellas internacionales se han apoyado mutuamente a lo largo de sus carreras, colaborando juntos en sus inicios en canciones como Love Me Harder.

Además, Ariana quiso tenerlo en su último disco, Positions, en el tema Off The Table. De este modo, muchos podrían pensar que una nueva colaboración entre los dos artistas podía estar de más. Lejos de la realidad, el canadiense ha querido contar con el vozarrón de su amiga para su último remix.

Así, The Weeknd y Ariana Grande han vuelto a unirse en la nueva versión de Save Your Tears, una de las canciones más exitosas de su álbum After Hours. Al igual que hizo el pasado diciembre con Blinding Lights junto a Rosalía, el último protagonista de la Super Bowl ha querido regrabar el tema Save Your Tears con la intérprete de Thank U, Next.

Un videoclip muy animado

Para la ocasión, Abel y Ariana han preferido ceder el protagonismo a sus alter egos animados. Y es que la canción ha salido con un videoclip de lo más curioso, donde los espectadores y espectadoras vemos una cadena de montaje que prepara una muñeca a tamaño real de Ariana Grande.

A mitad del videoclip nos enteramos que es el propio The Weeknd quien se encuentra detrás de esa creación. Al final, la muñeca y el cantante se dan la mano. Vamos, que podría ser la trama de un episodio especial de Black Mirror.

The Weeknd ha contado con la productora BlinkBlink (no confundir con el temazo de Bad Gyal) para la ocasión. El diseñador de los personajes ha sido el ilustrador Sav Akyüz, quien ha hecho un gran trabajo.

Sin duda, esta nueva versión de Save Your Tears ha sido muy acertada y gustará, sobre todo, a aquellas personas que son fans incondicionales de Ariana Grande.