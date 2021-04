The Weeknd y Ariana Grande tienen nueva colaboración conjunta

The Weeknd anunció hace algunas semanas que la era de After hours aún no había terminado y que tenía una (última) gran sorpresa que compartir con todos sus seguidores. Y todos los medios especializados de medio planeta tienen claro que el remix de Save your tears está a la vuelta de la esquina.

Todo después de que el solista canadiense haya posteado un vídeo en Instagram con un fondo negro en el que se escuchan dos voces, una masculina y otra femenina, interpretar algunos acordes de esta popular canción del disco del músico.

Ninguno de los dos artistas han sido demasiado sutiles etiquetándose en publicaciones cruzadas y dejando un breve fragmento de sus voces interpretando parte de la canción que volverá a unirles próximamente.

Y decimos volverá a unirles porque ambos artistas, tanto The Weeknd como Ariana Grande, tienen ya un largo historial de trabajo conjunto. La primera vez que unieron sus talentos fue con Love me harder allá por el 2014.

Tardaron en volver a publicar una colaboración pero compartirían micrófono de nuevo en Off the table, canción incluido en el álbum Positions de la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos).

De momento no existe fecha confirmada para el estreno del remix de Save your tears pero todo apunta a que será este viernes 23 de abril. Todo ello con el trasfondo de The Weeknd celebrando su 10º aniversario de carrera musical y con su nuevo álbum en el horizonte del que ya dejó algunas pistas en el aire.

No es el primer remix que el canadiense publica de este álbum después de Blinding lights junto a Rosalía.