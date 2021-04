Día del libro: Paz Padilla, Risto Mejide, Verónica Blume o Juan del Val… Celebrities que escriben

23 de abril es una fecha que irremediablemente nos hace pensar en libros. Es el día para regalar un ejemplar y una rosa. Pero, ¿cuál es la mejor opción? Difícil respuesta porque hay para todos los gustos. A veces, un rostro conocido nos anima a adentrarnos en un libro.

Hemos seleccionado 10 propuestas de libros escritos por celebrities que se han publicado en lo que llevamos de 2021. Seguramente los conozcas a todos y seguramente estés dispuestos a darles una oportunidad, eso sí, antes tendrás que liberarte de cualquier tipo de prejuicio.

Historia de superación, historias vitales, historias de lo más cinematográficas, guías para sentirnos mejor… hay un poco de todo. Sólo tienes que elegir.

#1. Paz Padilla. El humor de mi vida

Paz Padilla no ha pasado un año fácil. Tuvo que despedirse del gran amor de su vida que no había podido con la batalla al cáncer. Y se esforzó porque esa despedida fuera la mejor para una persona que va a estar siempre con ella. Aprendió a enfrentarse a la muerte sin miedo y desde el lado positivo y así lo vivió junto a su Antonio.

En este tiempo de ausencia ha escrito su experiencia en un libro que no para de agotar ediciones y es que son muchos los que quieren aprender la gran lección que se ha llevado ella de este doloroso proceso al que se ha tenido que enfrentar.

#2. Juan del Val. Delparaíso

Gracias a El hormiguero se ha convertido en un rostro popular. En el programa de Pablo Motos habla un poco de todo y vuelca su particular manera de ver la vida que comparte con su mujer, Nuria Roca. La literatura es una de sus pasiones y su última novela ya ha vendido sus derechos para una adaptación audiovisual.

Una mirada al interior de una urbanización de lujo que nos permite ver que en todas las casas hay dramas que no siempre se conocen. La mezcla perfecta entre Big Little Lies y Alta fidelidad, que nos permite convertirnos en voayers.

#3. Raquel Sánchez Silva. DosMunDos. Cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual

La anfitriona del taller de Maestros de la costura se ha lanzado a la literatura infantil con esta recopilación de seis cuentos de aventuras divertidos y tiernos protagonizados por 3 pares de gemelos: Mabrú y Teono – personajes inspirados en sus propios hijos Mateo y Bruno -, Vaela y Adalma, y Noa y Neo.

Este libro refleja la relación tan particular que se forma entre hermanos gemelos y mellizos: la complicidad, la dependencia, pero también la comparación continua, la necesidad de un espacio propio, o la reivindicación de una identidad única frente a las etiquetas.

#4. Alberto Chicote. Cocina de resistencia

Estamos acostumbrados a verle en la tele, pero hasta ahora no se había decidido a publicar ningún libro. Ha decidido compartir recetas propias con un enfoque muy personal. Al mismo tiempo que aprendemos trucos y maneras de preparar deliciosos platos, nos reímos y emocionamos con sus anécdotas, recuerdas y reflexiones.

Un libro, como muchos otros, inspirado por la pandemia. “En el confinamiento cociné, como todos, con lo que tenía a mano, buscando la manera de sacarle el mayor rendimiento a la despensa, a la nevera y al congelador. Aprovechando, sacándole chispas a uno u otro ingrediente y buscando que nada, absolutamente nada, se fuese a la basura. Por eso encontrarás en este libro algo que no es muy común: recetas, platos, que se relacionan, que se hablan, que se llaman y que se responden, se complementan y se encuentran unos en otros. Esa es la esencia: cocinar, disfrutar, emocionarse con la comida de cada día y, por supuesto, no olvidar que en casa… no se tira nada”, explica el cocinero.

#5. Marta Fernández. No te enamores de cobardes

Tu cara te suena si eres de los que suele ver los informativos El rostro de las noticias en Telecinco y Cuatro ha publicado este libro en el que reúne artículos escritos a lo largo de su carrera y que giran alrededor de los libros y el cine. Con un estilo muy literario que no rehúye la provocación, el texto evoca las grandes obras, los actores, directores y escritores que están en la memoria colectiva, y que le sirven de puente para abordar temas actuales como el amor, el olvido, la gloria o el fracaso.

#6. Verónica Blume. Ser. El camino de vuelta a ti

En los 90, cuando las modelos alcanzaron el estatus de estrellas, allí estaba ella formando parte del grupo de afortunadas. Con el embarazo de su hijo Liam experimentó un cambio vital en el que descubrió una nueva conexión con el cuerpo y el alma a través del yoga y la meditación. Desde entonces ha incorporado la práctica a su vida diaria y, como maestra de yoga, dedica su tiempo a compartir su pasión.

Tiene su propio podcast, El camino de vuelta, donde habla de todo lo que le ha enseñado a dejar caer las máscaras y a conectar con la presencia, la sinceridad y la calma. Ahora lo traslada a un libro. “Este libro no es una lección de sabiduría sino un ejercicio para compartir”, asegura.

#7. Risto Mejide. El chisme

No es el primero ni será el último libro del marido de Laura Escanes. Va combinando los libros de no ficción con los de ficción. En esta ocasión, nos ha presentado su segunda novela que aborda los límites, las paradojas y las servidumbres a las que nos aboca el avance imparable de la Inteligencia Artificial.

A Diego, su protagonista, alguien le da la oportunidad con la que tantos soñaríamos, aunque para eso tuviéramos que renunciar a la verdad. Una muerte muy sospechosa, un engaño mediático, una periodista a punto de fracasar, una multinacional sin escrúpulos, un misterioso triunfador, en definitiva, una novela tan brillante como imprevisible e incómoda y que consigue que el lector haga algo tan mal visto, desaconsejado y peligroso como PENSAR.

#8. Albert Álvarez. Metamorfosis

Albert Álvarez es uno de esos jóvenes que se van haciendo conocidos por pasar de reality en reality. Y eso que él tenía a sus espaldas un pasado deportivo que le convirtió en campeón de España en su especialidad como atleta. Pero no, la televisión, al final, es la que te arrebata el anonimato a gran escala. Le vimos en Mujeres y Hombres y Viceversa. Luego pasó por Supervivientes y pasó lo suyo en La casa fuerte.

Pero sus aspiraciones van más allá en convertirse en un rostro televisivo. Mira la vida con más profundidad y reflexiona sobre las prioridades que deberíamos tener en cuenta para ser felices. Él ha hecho su recorrido en este sentido y lo ha compartido en su primer libro, el que hay que empezar a leer prescindiendo de prejuicios.

#9. Itziar Castro. Con el corazón por delante

Es actriz, la hemos visto también como profesora en la Academia de Operación Triunfo. Lo que está claro es que es polifacética y amiga de los retos y uno de los últimos ha sido publicar un libro, un poemario con el que describe sus mayores miedos y anhelos, desde la niñez hasta la actualidad.

Un viaje por el amor y el desamor romántico, por el amor incondicional y por el amor al arte, todos ellos inspirados en las experiencias de la autora. Sus textos suelen salir a bocajarro, desde las entrañas, pero no descarta el humor y la ironía. Afirma que, pese al dolor, con ironía todo pasa mejor, incluso el desamor.

“Para mí la poesía siempre ha sido una línea recta hacia la emoción. Cuanto menos intervenga la razón y más el corazón más suele gustarme. Estos poemas de Itziar tienen eso: son emoción pura”, aseguraba Marwán.

#10. Ángela Cremonte. Todos mienten a la noche

La hemos visto en series como Las chicas del cable, Los hombres de Paco o Amar es para siempre, pero, además de actriz, ahora también podemos decir que Ángela Cremonte es escritora. Ha debutado en la literatura con una autoficción familiar que transcurre en tres tiempos y en dos continentes.

A través de la figura de Eufrosine, su trastatarabuela real, la autora tiende un puente que traspasa geografías y épocas para hablar de lo esencial de la vida. El amor, la emigración, la pérdida, la violencia y el feminismo son abordados, sin miedo, mientras que el lector se sentirá atrapado por una narración tan expresiva como honesta.

¿Te has decidido por alguno?