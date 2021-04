‘Supervivientes 2021’: Reacción desmedida de Antonio Canales al ver a Lola en Playa Destierro

Lola o Antonio Canales, uno de los dos se convertirá en el primer concursante de Supervivientes 2021 que vuelva a España eliminado del programa. Y es que, el bailaor ha sido el último eliminado en el televoto. Tom Brusse respiraba tranquilo cuando descubría que no era él el que tenía que irse.

"Muchas gracias por esta experiencia que he vivido. Me siento muy feliz. Vuelvo con un tipín… y quiero dedicarle esto a mi gente y mi familia. Gracias por irme ya a mi casa y gracias a mi amigo José Manuel que me está cuidando desde el cielo. Viva Sevilla, viva Triana, viva Andalucía", gritaba emocionado Canales al que no parecía haberle afectado demasiado su expulsión.

“¡Esta noche duermo en un colchón!”, gritaba eufórico. Qué poco se imaginaba lo que estaba por llegar. Antes de salir de la palapa, tuvo unas palabras para sus compañeros que se despidieron con él a ritmo de ‘olés’.

“Os quiero a todos. Os deseo lo mejor, os deseo que todos pongáis las mejores perspectivas en ser los mejores supervivientes. Que os llevéis bien y gane el mejor y nos dejemos de ser unos boy scouts de las Calasancias y seáis unos verdaderos supervivientes con cojones y dos ovarios”, les decía.

Destino: Playa Destierro

Salió de la palapa y puso rumbo a… Playa Destierro. Allí estaba esperándole Lola que ha logrado sacar una gran lección de vida de su semana en soledad. Cuando Canales descubrió a la concursante, gritó y lloró de alegría en una reacción quizás un tanto desmedida.

"¡No sabíamos nada de dónde estabas! ¡Lola! No sabíamos nada. ¿Pero llevas sola una semana? ¿Tú sola una semana? ¡Ay mi niña, ay lo que te hemos echado de menos cuando hicimos fuego!", le decía entre abrazos y lloros.

“El gordito que se vaya para España”, le decía Canales a Jorge Javier Vázquez cuando le decía que bajara de la barca, “si no me queréis como superviviente, y he dormido bajo la lluvia y todo…”.

El presentador le contaba cuál iba a ser su destino y Lola no podía evitar la emoción y se ponía a dar saltos y abrazos cuando descubría que iban a convivir juntos una semana. Luego le enseñaba su pisito con vistas al mar y le presentaba a su Horus de cartón.“Uy, cómo sopla la vendaval”, decía el bailaor que estaba preocupado por el fuerte aire que hay en Playa Destierro.

Veremos qué tal les va la semana.