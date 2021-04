Los gallitos de ‘Supervivientes 2021’ nominados esta semana: Tom Brusse, Gianmarco Onestini y Alejandro Albalá

Una semana más han llegado las nominaciones a Supervivientes 2021 después de haber sido eliminado Antonio Canales. Al parecer, esta semana, tendremos enfrentamiento en el corral porque los gallitos de la edición, están todos nominados. Y la última en llegar, también se lleva voto.

El que más votos se llevó por goleada fue Tom Brusse. Parece que el francés no está haciendo muchos amigos en la isla. Palito Dominguín dijo que “comparado con el resto, si he tenido alguna diferencia ha sido con él”.

Omar Sánchez también nominaba a Tom, en su caso, “por descarte”. Se mojaba un poco más Olga que le daba su voto “porque hay cosas que no me han gustado. Veo que no tiene razón en lo de Marta, porque yo lo he vivido”.

Marta López, sin embargo, pese a su enfrentamiento con él, ha preferido no nominarle porque “aunque haya discutido con él, me parece que lleva dos nominaciones y realmente no quiero que se vaya. Voy a nominar a Gianmarco porque no me gusta cómo se está comportando con Alejandro. Creo que es un chico que habla bien y se expresa con fuerza, pero lo que dice no es verdad”.

No ha sido la única que ha dado el nombre del italiano. Alejandro también le ha votado porque “como es el hombre feliz pues a ver si lo es”.

Por su parte, Tom y Gianmarco han coincidido en darle su voto a Alejandro. “Para mí es la persona que hace menos en la isla”, aseguraba el francés. “Es muy sencillo. Teníamos que hacer una prueba. Competía con dos chicas y les hizo sentir culpables. Me parece muy feo y creo que son cosas que no se tienen que hacer”, argumentaba el italiano.

Una gallina con tanto gallo

¿Resultado? Que el sector masculino más joven del concurso, ha resultado nominado: Tom, Gianmarco y Alejandro.

Quedaba el voto de la líder que, esta semana es Melyssa Pinto. La portadora del collar le ha dado su voto a Palito solamente “por descarte”. Debe ser que llegar la última a la isla le ha pasado factura. Así que tres gallos y una gallina esperando a ser salvados.

Está la cosa difícil.