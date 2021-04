Primera reacción de Rocío Flores tras la entrevista de Rocío Carrasco

La entrevista Rocío Carrasco ha desatado un tsunami en la prensa del corazón. Era la primera vez en 20 años que la hija de Rocío Jurado se sentaba en un plató de televisión para hablar en directo de los episodios más escalofriantes y duros de su historia.

En esa conversación con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera explicó por qué no contesta las llamadas de su hija, relatando en un sobrecogedor testimonio lo que le pasó la última vez que la vio para hacer entender a los espectadores hasta dónde llega la manipulación de su padre, Antonio David Flores.

Como era de esperar, los reporteros dedicados a la crónica social estuvieron los días posteriores siguiendo todos los pasos de Rocío Flores para conseguir sus primeras declaraciones tras la entrevista de su madre. Sálvame, el programa estrella de Telecinco, se hizo con ellas y la hija habló, pero solo para dejar claro una cosa.

Las primeras palabras de Rocío Flores, en vídeo

"Lo único que voy a decir es que voy a recoger a mi hermana y al menos me gustaría que respetarais eso", le dijo Rocío Flores a los reporteros que la esperaban en Málaga. "Mientras vaya con la niña no me preguntéis nada".

¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después del programa? ¿Qué te pareció lo que dijo tu madre? Estas fueron algunas de las cuestiones que le lanzó Kike Calleja, el reportero del formato de La fábrica de la tele. Sin embargo, la también influencer y exconcursante de Supervivientes fue tajante: "No tengo absolutamente nada que decir", repitió hasta en tres ocasiones.

¿Qué hará Rocío Flores, se pronunciará en El programa de Ana Rosa, se hará una portada en alguna revista del corazón o se mantendrá en silencio? Hagan sus apuestas…