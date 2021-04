Miguel Herrán se despide de su personaje de ‘La casa de papel’: “Gracias y te quiero”

La casa de papel se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos años. La ficción española ha cautivado a millones de espectadores y espectadoras alrededor del mundo gracias a Netflix.

De este modo, no nos extraña que la plataforma haya hecho hasta tres temporadas más tras comprar los derechos a Atresmedia. Ahora, el reparto está terminando de grabar la quinta temporada y parece ser que algunos de los actores ya han empezado a despedirse de los personajes que le han cambiado la vida.

Es el caso de Miguel Herrán, quien podría haber finalizado ya su trabajo. El joven ha compartido un selfie en su cuenta de Instagram, donde suma más de 13 millones de seguidores y seguidoras, para decir adiós a Río.

“Río… Ha sido un viaje increíble junto a ti… Hoy cerramos una etapa juntos… Y solo puedo decirte dos cosas… Gracias y te quiero”, ha escrito el joven junto a la foto. Sin duda, unas palabras que dejan claro que Miguel ya ha cerrado esta etapa de su vida.

Pedro Alonso se despide de Berlín

No es el único actor que ha decidido despedirse de su personaje estos días. Su compañero Pedro Alonso, quien da vida a Berlín, también ha dicho adiós a su personaje a través de una publicación de Instagram.

El actor veterano ha sido menos claro a la hora de decir adiós a La casa de papel. Junto a un vídeo donde aparece en un coche que ha compartido con sus ocho millones de seguidores, la estrella de Netflix ha escrito unas palabras de lo más extrañas:

“"El dibujillo a rotulador lo he hecho un rato antes de rodar la secuencia. Se lo he enviado a mi preciosa cocapitana Tixie Jambass. Me ha contestado 'tiene algo creepy' y también 'pero los animales me gustan'"

El actor ha continuado explicando lo complicado que es llegar al final y ha dedicado unas palabras a su compañero Álvaro Morte, quien da vida a su hermano en la ficción:

"Tarde o temprano ese momento llega. Siempre llega. Aquel en el que toca ir hasta el final de lo que no sabemos. O no queremos saber. Y en mi opinión no es malo. Aunque sí impresiona. Como lo hace el amor verdadero y la misma vida. Tan escalofriante por momentos, pero sin duda tan hermosa. Ha sido un viaje extraordinario, Álvaro Morte. Uno de esos que merecen realmente ser guardados en un cofre para los tesoros después de la odisea".