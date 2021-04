40 cosas de Fac y Jara, by Fac y Jara

1. Un sentimiento habitual

Fac: La confianza o la amistad.

2. Una canción para escuchar a solas

Jara: Al final de la segunda luna, de Silvio.

Fac: A mí me gusta mucho para escuchar a solas, La realidad, de Extremoduro, del disco de La ley innata.

3. Una hortaliza de Murcia

Jara: La berenjena.

Fac: Las bajoques, que son las judías.

4. Una rima que no se olvida

Jara: Yo voy a decir una de Félix. Tiene una canción reggae que dice “cantando voy a decir que el modelo de paz solo lo encuentras en ti”.

Fac: Yo voy a decir, de Simón, la de “nuestras raíces no se tocan”. Es de una canción que se llama Hojarasca y fuego que Simón la ha escrito un poco haciendo honor a su monte que se llama El Purgatorio, y me gusta bastante.

5. Una asignatura pendiente

Fac: Las matemáticas… es broma.

Jara: A mí, por ejemplo, tocar el saxofón, siempre me ha parecido fascinante. Me encantaría tocar el saxofón.

Fac: A mí hacerme un disco de reggae, que me gusta mucho.

6. Una palabra que os defina

Fac: Yo digo una de él y el de mí porque a mí me cuesta decir de mí mismo. Yo… a ver qué digo de Simón… confianza.

Jara: Yo de Félix, bondad, porque es pura bondad.

7. Un mote familiar

Jara: No tenemos. Podría ser Fac y Jara.

8. Una gamberrada que hayáis hecho juntos

Jara: Lo típico, tirar huevos al colegio…

Fac: Soltar saltamontes en clase… cosas así.

Jara: Cosas así de zagales.

9. Un emoji recurrente

Jara: Yo el corazón rojo y el Félix el verde.

10. Una aplicación imprescindible

Jara: El whatsapp es la que más…

Fac: Sí, yo igual.

11. Algo que os diferencie

Fac: Que Simón es más de montaña y yo de mar.

12. Una colaboración soñada

Jara: Con Silvio Rodríguez.

Fac: Yo, con Eric Clapton, que ya no toca, pero con él.

13. Un concierto que hayáis disfrutado juntos

Jara: De Extremoduro, en el festival de Adra, en Almería. Fue el primero que fuimos solos, sin padres. Lo pasamos increíble.

14. Una serie para ver en maratón

Jara: Breaking Bad, por ejemplo, o El ataque a los titanes que ha salido ahora la cuarta temporada.

Fac: Eso que diga Simón que yo no soy muy de ver series.

15. Un tema de actualidad que os tenga enganchados

Fac: A nosotros la ecología nos interesa mucho, a mí, por ejemplo, en mi casa o en la de Simón, no fumigamos los árboles, para que sea natural y haya bichos y pájaros.

Jara: Ahora mismo estoy un poco liado con un tema… en mi casa, en el monte, hay un tipo que lo está destrozando todo y estamos ahí luchando. Un empresario del pueblo de al lado que ha cogido, ‘esto es mío’, ha puesto unas vallas, ha empezado a cargárselo todo, el camino público lo ha cortado, los vecinos no pueden ir a su casa… un lío.

16. El reality en el que no os importaría participar

Jara: Yo no soy muy de realities. Yo, de vez en cuando, con mi madre, veo MasterChef.

17. Un actor o actriz al que os gustaría fichar para uno de vuestros videoclips

Jara: Por ejemplo, Tom Waits o John Ludin que también me gusta mucho.

18. Una mascota

Fac: Perro, teníamos un gran danés y una más pequeña, pero se murieron.

Jara: Yo tengo un bodeguero, que está más loco…

19. Lo primero en lo que os fijáis de alguien nuevo

Jara: La primera impresión.

Fac: La energía que transmite.

20. Un referente musical

Jara: Silvio Rodríguez.

Fac: A mí Robe Iniesta me gusta mucho. Luego Eric Clapton, BB King…

21. Lo que más compráis online

Fac: Yo nada.

Jara: Entradas de algún concierto, aunque ahora poco. Y cosas musicales.

22. El mejor momento del día

Jara: A mí la noche me gusta mucho. Cuando termino de cenar y me pongo a leer o ver una peli.

Fac: Yo igual, yo soy un murciélago.

23. Algo que cambiaríais de vosotros

Jara: A lo mejor, el obsesionarme tanto con las cosas.

Fac: Yo, el remordimiento.

24. Un artista al que os gustaría conocer

Jara: A mí, por ejemplo, el cantante de León Benavente.

Fac: A mí el de SFDK.

25. Lo mejor de vuestra generación

Jara: Como somos nativos tecnológicos, y eso tiene su parte buena y su parte mala. La facilidad que hay para las cosas, si quiero aprenderme la canción de alguien busco en internet… eso también tiene su parte chunga, tenerlo todo tan rápido, pero en la parte positiva, me parece bastante bien.

26. Una tradición familiar

Fac: Los buñuelos del día de San José, mi madre siempre los hace. Son como unas bolas que mezclas con azúcar y te pone nuevo.

27. Un género musical con el que no os atreverías

Fac: Death metal o algo así, no nos va mucho.

28. El mayor capricho que os habéis dado

Jara: Yo cuando me compré la guitarra eléctrica.

Fac: Yo igual, la telecaster que tengo.

29. Un tatuaje

Jara: Yo tengo varios, tengo cinco que me ha hecho mi hermano. Bueno, y uno me lo ha hecho un colega. El primero es una margarita. Mi madre se llama Margarita, aunque la historia no fue esa. Mi hermano la había visto en la calle y me dijo ‘le he visto esto a un señor, ¿quieres que te lo haga?’. Y de paso pensé lo de mi madre.

Fac: Yo

30. El artista que os gusta por su estilo más allá de la música

Fac: Macaco, la verdad es que mola.

31. El consejo que más os ha servido

Fac: Guiarte por lo que sientes.

32. Un deporte para practicar

Jara: La escalada. Estoy empezando ahora y me gusta.

33. Algo que pocos saben de vosotros

Jara: Tejer, hago ponchos.

Fac: Que tengo gallinas en el huerto y me mola ir a verlas.

34. Una causa por la que luchar

Jara: Por ejemplo, el Mar Menor, de aquí de Murcia, que está fatal.

35. El videojuego que más horas te ha quitado

Jara: Yo el Ratched & Clank cuando era más pequeño.

36. Una manía a la hora de hacer música

Fac: Los coros, estamos siempre super rallados con eso.

37. Un amuleto

Fac: Yo la tortuga que llevo en el colgante del cuello.

Jara: El anillo que llevo que me lo regaló mi abuelo y siempre lo llevo.

38. Un objetivo en la música

Fac: Poder llegar a vivir de la música.

39. El próximo concierto

Fac: El 12 de junio en el Recinto Ferial de Almería con Juancho Marques. Nuestro manager nos lo buscó, es el primero. Cantaremos entero el disco que vamos a sacar.

40. Un vicio confesable

Fac: El vino.