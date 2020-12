The Weeknd y Rosalía confirman su colaboración

The Weeknd y Rosalía han confirmado su nueva colaboración. A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, ambos artistas han publicado la misma imagen en la que aparecen posando abrazados de una forma muy íntima y mirando a cámara.

El texto que acompaña ambas imágenes es, en ambos casos, una mención a su nuevo colaborador. Es decir, la solista catalana cita al estadounidense y a la inversa. No ha hecho falta nada más para saber que lo que están tramando es un dueto musical.

Muchos incluso ya se han aventurado a confirmar, según fuentes cercanas a la artista, que se trata del remix de Blinding lights. Hay que recordar que Abel Tesfaye ya hizo algo similar con otro de los grandes éxitos de After hours. In your eyes tuvo un remix para el que el músico contó con la colaboración de otra de las estrellas del momento: Doja Cat. Él mismo, incluso, fue el invitado de otra remezcla, en este caso de Hawaii con Maluma.

Esta tampoco sería la primera colaboración del 2020 para Rosalía que hace apenas unos días estrenaba uno de los hits de finales de año (La noche de anoche con Bad Bunny) y sorprendía a todo el mundo hace unos meses con TKN junto a Travis Scott y en KLK con Arca.

El estilismo de The Weeknd es el mismo que ha estado usando en el arte conceptual tanto de la portada de After Hours (uno de los discos del año) como en todos sus videoclips. La puesta del sol y el mar que vemos de fondo prometen un nuevo e interesante capítulo en la historia con la que el solista nos tiene enganchados desde finales de 2019.