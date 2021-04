Duki nos habla de las batallas de gallos e improvisa un freestyle

El mundo de las batallas de gallos ha ido ganando un gran número de seguidores por todo el planeta. Lo que algunos amantes de la música urbana desconocen es que muchos de sus artistas favoritos provienen de este mundo de la improvisación.

Uno de ellos es Duki, el argentino que ha conseguido consolidarse como uno de los mayores referentes del trap a nivel internacional. En 2015 comenzó a aparecer en El Quinto Escalón, una de las competiciones más populares del universo del freestyle.

Consiguió ganarse el cariño de los seguidores de las batallas, y poco a poco se convirtió en uno de los más seguidos. Tanto es así que, aunque se haya alejado de las competiciones, el público le guarda un cariño muy especial. Pero lo cierto es que el argentino nunca se ha separado de esta gran pasión, que es el freestyle.

En una entrevista de Duki con LOS40 Urban, nos ha desvelado que él "rapea en casa todos los días". "No es algo que recuerde con amor porque yo rapeo todos los días, entonces...", añade el intérprete de She Don't Give a FO. ¡Hasta se atreve a improvisar unas barras! No hay duda de que la pasión de nuestro protagonista por las batallas de gallos es innata. (Atento al minuto 7:23 de la entrevista)

Luis M. Ortiz

Duki está de enhorabuena. Acaba de publicar su álbum Desde El Fin Del Mundo, que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de todos sus fans. En su repertorio de 18 canciones escuchamos también diversas colaboraciones con referentes de la escena. Una que algunos seguidores han echado de menos es Nicki Nicole, pero Duki nos ha asegurado que trabajarán juntos de nuevo en un futuro.

La unión del argentino con sus fans es indestructible, y eso nos ha quedado bastante claro con la acogida de este último proyecto. ¿Cuál será el siguiente? Tendremos que esperar para saberlo. Pero lo que sí conocemos es que no podemos descartar un regreso de Duki a las competiciones de batallas de gallos. O, al menos, en eventos esporádicos. ¿Te gustaría verlo de nuevo 'batallar'?