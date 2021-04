Cada año, Elton John y su marido, David Furnish, organizan una fiesta en torno a los Premios Oscar para recaudar fondos para su fundación de lucha contra el Sida. Este año, Sir Elton, no ha querido faltar a su habitual cita y lo han hecho de manera virtual.

“Todavía no nos hemos perdido un año y ciertamente no nos vamos a perder nuestra 29ª fiesta anual de los Oscar en beneficio de mi Fundación, incluso si eso significaba volvernos virtuales”, aseguraba el cantante.

El evento, de una hora de duración, previo a la gala de la Academia, fue conducido por Neil Patrick Harris y aparecieron invitados como Lady Gaga, Olly Alexander, Callum Scott Howells o Elizabeth Hurley, entre otros, que cumplieron con las estrictas medidas de seguridad que son tan necesarias en estos tiempos.

Una colaboración muy especial

Como ya nos habían anunciado, el apartado musical lo protagonizó Dua Lipa que deleitó a todos con la interpretación de temas como Leviataing, Pretty Please, Hallucinate y Don’t Start Now. Aunque el momento más emotivo llegó cuando el anfitrión de la fiesta se puso al piano para acompañarla en Bennie and the Jets y Love again.

“Fue muy divertido actuar con la hermosa Dua Lipa y abrir nuestra fiesta a los seguidores de todo el mundo. Estoy muy agradecido con Neil por acoger a todos los que asistieron y a todos mis amigos que participaron para que pudiéramos continuar este evento legendario para recaudar fondos vitales para poner fin a la epidemia del SIDA”, añadió el anfitrión.

Después de esa primera hora previa de espectáculo, todos los invitados pudieron disfrutar de la gala de premios con el actor Eric McCormack como conductor del evento para simpatizantes y donantes de la fundación y con la actuación de la cantante country, MacKenzie Porter.

Finalmente, Elton John y su marido han logrado recaudar 3 millones de dólares para su causa, que no está nada mal. Hay que recordar que, aparte del covid-19, sigue habiendo otras enfermedades.