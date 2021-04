Tini Stoessel y María Becerra anuncian ‘Miénteme’: “Vuelven las leyendas”

Si juntamos a dos de las artistas argentinas más potentes de la escena urbana, toda su actitud y añadimos el factor de que son amigas del alma, tenemos una colaboración que no puede salir mal. Tini Stoessel y María Becerra vuelven a unir fuerzas en Miénteme. Esta fórmula ya les funcionó en High Remix, el temazo con el que también contaron con una chispa española de Lola Índigo, ¡y fue todo un éxito! El tema, que venía bajo Becerra ya que ella escribió la original, acumula 67 millones de reproducciones.

Esta unión, que cruzó el charco y que se hizo a distancia, nos permitió conocer a María Becerra y su música un poquito mejor. Tini, por otro lado, tiene ya un fandom bien formado en España, sobre todo por su aparición en La Voz como asesora de Alejandro Sanz. Puede que por eso la joven cantante la tenga tan cerca, para conocer bien los pasos hasta alcanzar un altavoz internacional. De momento, no va nada mal.

Miénteme es su nueva creación, que llega este mismo 29 de abril, acompañado de un potente videoclip en el que parece que las dos se meten en un lío: una bolsa de dinero y un coche parecen los culpables de que las argentinas cometan un crimen. Musicalmente hablando, todavía no hemos podido escuchar nada, pero lo urbano no parece que se vaya de sus cabezas: esperamos mucho flow y un toque rapero por parte de María.

"Vuelven las leyendas. Estén expectantes porque aquí van a estar las expectativas, y aquí nosotras”, decía Becerra en un stories en el que con gestos transmitía que van a estar muy por encima de lo esperado. Las dos se enmascaraban con un filtro de elfa para subir el hype en la app. Lola Índigo, Mala Rodríguez y Fred de Palma, entre otros compañeros, han transmitido su emoción con emojis de llamas en los comentarios.

Lo último que Stoessel lanzó al mercado fue su álbum TINI TINI TINI en el que la colaboración más comentada fue la de Alejandro Sanz, Un Beso en Madrid, el cual presentaron en LOS40 Global Show con Tony Aguilar. Mientras que Becerra ha ido alargando su lista de colaboraciones, la más reciente, otra artista femenina, Paty Cantú en Si Yo Fuera Tú.

Hace ya unos meses la artista nos confesaba quién está en su wishlist: “Me gusta lo que hace Rosalía y Rels B, me encantaría poder colaborar con alguno de ellos. He tenido la oportunidad de hablar con Rels, nos llevamos bien y me parece un artistazo. Muy fresco todo lo que saca, me gustan mucho sus letras y le sigo desde hace tiempo”.