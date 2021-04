El mensaje de Joshua Bassett a Olivia Rodrigo sobre ‘Deja Vu’ que nadie esperaba

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las artistas revelación de la temporada. Amadrinada por la mismísima Taylor Swift, la estadounidense puede presumir de tener uno de los primeros hits de 2021. Nada más y nada menos que Drivers License. El tema no solo ha coronado durante varias semanas lo más alto de la lista Billboard, también ha conseguido ser número 1 de LOS40. ¡Nada mal!

Parte de este éxito, además de ser un tema que no te podrás quitar de la cabeza (sobre todo en ese puente en el que quieres gritar hasta quedarte afónico), se debe a la historias de amor adolescente que hay detrás. Y es que parece que la canción iba dedicada a su ex novio, la también estrella Disney Joshua Bassett, con quien acabó su relación hace meses.

De este modo, los fans de ambos artistas se han sorprendido este domingo, 26 de abril, al ver que Joshua ha compartido en sus historias de Instagram el último single de Olivia Rodrigo: Deja Vu.

Deja Vu, la canción recomendada de Joshua



El cantante ha compartido en su cuenta un pantallazo donde aparece escuchando la canción. De hecho, tal y como dice el joven en el texto que acompaña a la historia, hasta ahora no la había escuchado. Habrá que creerle.

Joshua Bassett ha compartido la canción 'Deja Vu' / Instagram Joshua Bassett

“Voy super tarde, pero… ¡Me encanta esta canción!”, se puede leer. Además, Joshua ha recomendado a todo el mundo que escuche el álbum debut de Olivia, que saldrá el próximo 21 de mayo y que llevará el nombre de Sour.

“El mundo tiene que estar atento a la salida del álbum”, ha escrito Joshua. Parece que, con estas palabras, Joshua quiere demostrar que no existe ningún mal rollo entre él y Olivia. Además, no queda nada para que veamos a los dos jóvenes volver a compartir protagonismo en la segunda temporada de High School Musical: The Serie. Eso sí, aquel rodaje tuvo lugar antes de la ruptura.