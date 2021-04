Carlota Corredera y su alegato contra quienes "reparten carnés de buenas madres"

Telecinco continúa emitiendo el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y todos los espacios de la cadena están comprometidos con este formato. Desde Sálvame hasta El Programa de Anar Rosa se han ido haciendo eco en las últimas semanas de las novedades y pruebas que la hija de Rocío Jurado va detallando en la serie de doce capítulos sobre su vida y su relación con Antonio David Flores y sus hijos.

Además, a título personal también han sido muchas las personalidades del universo Mediaset que han querido mostrar su apoyo a Rocío Carrasco después de que esta denunciara públicamente una situación de malos tratos, y entre ellas se encuentra la presentadora de Sálvame, Carlota Corredera.

La periodista, que hoy está celebrando los 12 años de Sálvame Diario, ha querido aprovechar esta fecha tan especial para lanzar un alegato a favor de Rocío Carrasco y de todas las mujeres que han sido o son víctimas de la violencia de género y en contra de quienes niegan la existencia de esta.

Además, ha aprovechado para alzar la voz contra los haters; pues estos le han supuesto tal quebradero de cabeza en los últimos tiempos que incluso llegó a decidir eliminar la opción de escribir comentarios en sus posts de Instagram para no tener que leer comentarios ofensivos hacia ella misma o hacia las ideas que defiende.

"Personas que no me siguen pero que aparecen en mi perfil para insultarme, amenazarme y desearme el peor de los males; personas que me seguían y que vomitan sus opiniones mientras se lamentan de lo mucho que les he decepcionado; mujeres que reparten y retiran carnés de buenas madres; mujeres que perpetúan el machismo; hombres negacionistas en general y de la violencia de género en particular; personas que se indignan porque desactivo los comentarios de mis publicaciones porque así no pueden expulsar su bilis ni aliviar unos segundos sus miserables vidas; tengo un mensaje para tod@s vosotr@s: “la tierra es redonda y Rocío Carrasco y Rocío Flores son dos víctimas”, ha indicado Corredera a través de un post de Instagram al que ha acompañado con el hastag #Yosítecreo.

"Tu papel está siendo crucial"

Las reacciones al alegato de Carlota Corredera no se han hecho esperar y sus fans no han dudado en apoyarla en su lucha pública a favor de Rocío Carrasco aunque también han habido varias personas que la han acusado de haber tenido una actitud hipócrita con la hija de esta.

"Somos muchas más la que te valoramos. Tu papel está siendo crucial"; "Estoy contigo Carlota, por favor, sigue adelante", "Brava", "Ánimo, estás haciendo un gran trabajo por nosotras", "Qué orgullo de persona eres" y "Gracias por darnos voz", son solo algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido.

Rocío, contar la verdad para seguir viva se emitirá el miércoles

El documental de Rocío Carrasco continúa en emisión, aunque ya ha superado su ecuador. Telecinco ha presentado hasta la fecha siete capítulos y el próximo podrá verse este miércoles 28 de abril a partir de las 20:00 horas a través de la plataforma mitele PLUS y desde las 22:00 horas en el programa especial que la cadena ha preparado para la televisión.

Según han indicado los responsables del documental, en el capítulo 8 Rocío Carrasco aparecerá muy emocionada ya que tendrá que enfrentarse a contar públicamente la agresión que sufrió por parte de su hija. Eso sí, finalmente no saldrán a la luz los detalles "más escalofriantes" de su relato, pues en una decisión que busca proteger a Rocío Flores, los responsables de La fábrica de la tele y la propia protagonista han decidido eliminar una parte de lo grabado.