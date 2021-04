Tamara Gorro comparte el gran susto que se ha llevado con su hija Shaila

Ser madre implica muchas cosas bonitas, pero también mucho estrés y muchos sustos. Que criar a niños no es nada fácil y nunca sabes qué te va a deparar el día con ellos. Que se lo digan a Tamara Gorro que se ha ido a trabajar a la oficina que se ha montado en el centro de Madrid, como cualquier otro día, y sus planes de grabar uno de sus vídeos se ha visto truncado.

Todo ha empezado cuando ha recibido una llamada del colegio de sus hijos, que eso nunca es bueno. Ya ver en el teléfono el número del colegio le pone a uno nervioso. Si ya encima, cuando descuelgas, oyes: “‘Tamara, no te asustes’”, la cosa empeora y haces justo lo contrario.

Es lo que le ha sucedido a la mujer de Ezequiel Garay. “‘Que Shaila ha tenido un golpe, no le hace falta puntos, pero lo tiene todo muy hinchado’, me dicen. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, he cogido corriendo la bolsa, me he ido corriendo al colegio a recogerla y ¡ay, cómo tiene la cara mi niña!”, contaba en sus redes sociales una vez ha pasado todo.

Cuidando de la pequeña

Se ha marchado corriendo al colegio de su hija y allí ha podido comprobar que no era para tanto, pero que la niña se ha llevado un buen golpe, se ha hecho una brecha al lado del ojo. Se la ha llevado a casa, porque tras un golpe así hay que vigilar a la pequeña, se han comido un helado y, después de atenderla ha podido seguir trabajando. Eso sí, ha dejado claro que no ha tenido mareos ni ha perdido la consciencia, aunque sí ha añadido que "si nos pegamos nosotros ese golpe estamos ingresados una semana en el hospital, cómo son los niños".

“Ahora está con su papá tranquilita, y yo tengo una reunión que no puedo cancelar”, contaba anunciando que sus planes virtuales cambiaban y que el próximo miércoles no podremos ver su habitual podcast de ese día.

Tiene previsto dedicar estos días a cuidar de su niña, aunque tampoco hay que dramatizar. “Pero bueno, no es nada. No hace falta puntos ni nada, pero ha sido el susto”, terminaba matizando para que nadie se pensase nada que no es.

La prueba de que un día como otro cualquiera puede cambiar de rumbo en cualquier momento.