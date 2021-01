Tamara Gorro ya tiene su propia canción y no puede estar más feliz

Tamara Gorro es una de esas personas que vive la vida con intensidad. Pudimos comprobarlo desde el minuto uno cuando empezamos a conocerla en aquellos primeros pasos de Mujeres y hombres y viceversa en la que acabó su trono con Rafa Mora. ¡Qué tiempos! Sí, han pasado unos cuantos años desde entonces y su vida ha cambiado mucho, pero hay algo que permanece y es la ilusión con la que vive todo.

Más si es su cumpleaños. Acaba de cumplir 34 años y lo ha celebrado como se hace en estos tiempos de pandemia, en petit comité. Ha mandado a los niños con “la yaya” y se ha marcado un fiestón con su marido, Ezequiel Garay. Se han vestido de gala y se han tomado unas copitas en la habitación que tienen en casa para esos momentos de relax.

Ha confesado que se lo pasó en grande y que le dolían los pies de tanto bailar. Pero, sobre todo, ha destacado la ilusión que le ha hecho recibir uno de los regalos del futbolista, hecho con mucho amor.

“Sabéis que mis cumpleaños me gusta celebrarlos a lo grande, evidentemente, no se puede. Recibí el regalo de mi marido, recibí este regalo que es el más bonito que me han hecho en mi vida”, decía en un vídeo en el que nos desvelaba cuál era ese regalo.

Canción propia

“¡EL MEJOR REGALO DEL MUNDO! Siempre lo he dicho y lo diré, el mejor regalo que una persona puede tener, es el que se realiza con ilusión y ganas de hacer feliz a alguien. Esto lo han hecho mis AMIGOS, sí, lo pongo en mayúsculas, porque solo aquellas personas que verdaderamente te quieren, hacen esto. Invertir su tiempo en sorprenderte. ¡MI PROPIA CANCIÓN!”, desvelaba.

Y es que su marido y sus amigos han creado una canción para ella y han grabado un videoclip. Eso sí, en modo casero, que no son profesionales de la música. “Jajajaja lo he visto 150.000 veces y creedme que cada vez me gusta más. GRACIAS, gracias por todo lo que hacéis cada día, caniqueros, os quiero con locura”, añadía.

Aunque las palabras más emotivas se las dedicaba a su marido: “Y a ti @ezequielgaray24 decirte una vez más que eres la persona más maravillosa del mundo, te involucras en todo, eres partícipe de cada cosa, aportas, sumas y nunca restas, y yo, no tengo palabras... no las tengo. Te amo cariño mío”.

Y sí, es tan generosa, que ha compartido con todos el vídeo y la canción que le han regalado por su cumpleaños. Con la melodía de A quién le importa de Alaska, han escrito otra letra cuyo estribillo lo dice todo: “Tamara Gorro es muy intensa, Tamara Gorro es nuestra alcaldesa. Ella es así, y así seguirá, diva virtual”.

Eso sí, a Ezequiel tenemos que decirle, que mejor bailar que cantar, se le da bastante mejor… hasta en pijama.