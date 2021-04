Rozalén y Antonio Banderas, ¿se traen algo entre manos?

“A punto estoy de llegar a Málaga! Esta tarde tengo la suerte de dialogar con Luis Alegre en La Malagueta. 🥰 Entrada libre hasta completar aforo. 💃🏻 Podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube del centro!! Nos vemos!!!!! ❤️”. Con este mensaje Rozalén nos dejaba claro dónde iba a estar este lunes tarde.

Viaje a Málaga para participar en el ciclo Vida púbica que organiza la Diputación de Málaga y que tuvo lugar en el Centro Cultural La Malagueta. El conductor del acto era el cineasta Luis Alegre que comenzó diciendo que cumplía un viejo sueño “traer a María Rozalén, una artista que está marcando toda una época”.

La cantante habló de sus últimas canciones, de sus orígenes, su familia y todas aquellas cosas que son importantes para ella. Una charla que disfrutó y que le permitió darse a conocer todavía un poco más. No fue lo único que hizo. También visitó la plaza de toros. “Esta ciudad sólo me va a regalar momentazos en mi vida...? 💞 Ayyyyy Málaga!!!!!!!! GRACIAS por este día 🙏”, compartía en sus redes.

Encuentro con Banderas

Y por si no fuera suficiente, también tuvo tiempo para compartir un rato con Antonio Banderas. “Ay @antoniobanderasoficial 💕🥺 Cuánto bueno me has traído en tan poquito tiempo... No me creo esta suerte... Gracias por cuidarme 🙏”, le expresaba en Instagram. Y claro, no ha aclarado nada sobre si lo suyo fue un encuentro fortuito, un momento de amigos o un avance de algún proyecto que estén preparando juntos.

No sería la primera vez, Rozalén ya participó el pasado año en el programa de Amazon Prime ,Escena en Blanco y Negro, dirigido por el actor y presentado por la periodista María Casado.

Esperemos que, si se traen algo entre manos, nos lo cuenten pronto. Lo que sí sabemos es que esta ciudad cobra importancia en la vida de Rozalén. Allí será donde inicia su gira el próximo 4 de junio con un concierto muy esperado.