Cristina Pedroche responde a las críticas sobre su físico: "Tengo el abdomen duro porque lo trabajo muchísimo"

Cristina Pedroche ha demostrado muchas veces la cantidad de comentarios negativos con los que tiene que lidiar en redes sociales por parte de sus haters, a los que, una vez más, ha plantado cara.

La conductora de Love Island acostumbra a mostrar su estilo de vida sano a través de Instagram, desde lo que come (incluyendo platos cocinados por su marido el chef Dabiz Muñoz con los que pone los dientes largos a sus seguidores) hasta su gran afición por el deporte, concretamente por algunas prácticas como el yoga.

Precisamente ha sido la última foto que ha subido Cristina Pedroche el foco de la polémica. En ella, la presentadora aparece sentada en el césped luciendo un conjunto deportivo negro que deja completamente al descubierto la zona de su abdomen. “Se ha quedado muy buena tarde para ser feliz, ¿no?”, escribía la colaborado de Zapeando junto a la imagen. Sin embargo y por muy profunda que intentase ser su reflexión, todo apunta a que ha habido un único protagonista en el post: los músculos abdominales de Cristina Pedroche.

“Acabo de subir una foto y bueno, como siempre, pues tengo comentarios positivos y comentarios negativos. Pero no me gusta mucho cuando dicen que estoy muy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa. Bueno, no sé, ¡tonterías!”, comenzaba a explicar la madrileña en sus stories. “En realidad en la foto se me ve el abdomen súper duro, que lo tengo duro porque lo trabajo muchísimo, pero por las sombras y tal… Pero bueno, que sí, ¡que es que lo tengo duro y estoy muy orgullosa en el fondo! En el fondo es un halago que me lo digáis”, respondía entre risas a las críticas.

Cristina Pedroche en sus 'stories' de Instagram. / Instagram / Instagram @cristipedroche

“A ver, para hacer un resumen. No estoy obsesionada con el deporte, estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión y para mí entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión. Pero también lo es meditar todos los días, también lo es intentar ser mejor persona. entonces intento buscar mi mejor versión, pero mi mejor versión no es la versión más delgada ni la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque estoy haciendo más entrenamiento de fuerza pues en el fondo es guay porque a mí me gusta”, reflexionaba Cristina Pedroche antes de finalizar con un llamamiento al respeto. “Entonces tú busca tu mejor versión y déjanos a los demás que busquemos la nuestra, ¿no? Y ya para terminar, vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos”, concluía la presentadora.

Un llamamiento al “vive y deja vivir” que ha llenado dicha publicación de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus fans:

Hagas lo que hagas te van a criticar. Si estás flaca porque lo estás, si haces ejercicio porque lo haces, si bailas porque bailas... Amargaos.

Al igual q leer el deporte abre la mente. Hay algun@s q ni una cosa ni la otra.

No tendrías ni que dar explicaciones sobre tu físico ni nada, la gente que te critica es pura envidia lo que sienten y malas personas, ¡ni le eches cuentas!