El vídeo de Natti Natasha dándolo todo con su barriga de embarazada conquista a Daddy Yankee

Natti Natasha está viviendo una de sus mejores etapas personales. La artista disfruta del embarazo de su primera hija con el amor de Raphy Pina, de sus fans, de su familia y de sus compañeros de profesión. Aunque el amor y el cariño es mutuo.

Es precisamente uno de los mayores reguetoneros de la escena (o el que más) el que ha presumido de amiga y compañera en sus redes sociales recientemente. Se trata de Daddy Yankee, que en plena promoción de su sencillo El Pony, ha contado con el cariño y la difusión de Natti.

Ha sido en un vídeo en el que la artista aparece en bikini sobre una lancha de motor y dándolo todo al ritmo de lo nuevo de su amigo. Asegura que, además de su nuevo tema Ram Pam Pam, su otra canción favorita es la del rey del reggaeton. Como era de esperar, él no ha podido evitar compartirlo con sus seguidores. "Toa’ las babies activas con #ElPony 🦄@nattinatasha ya mismo la perreas HASTA ABAJO!!!", dice el puertorriqueño.

La propia Natti ha decidido responder a través de los comentarios, insistiendo en que la música de Daddy Yankee siempre viene acompañada de unas incontrolables ganas de perreo. "Mi favorita 🙌 hasta hinchada hasta abajo 🔥", dice la dominicana.

Natti Natasha anunció su embarazo por sorpresa en Premio Lo Nuestro a mediados de febrero de este año. Se subió al escenario para interpretar Antes Que Salga El Sol con Prince Royce, y lo que nadie esperaba es que lo haría con su barriga al descubierto. Las reacciones fueron inmediatas.

Hace unos días, la intérprete de Ram Pam Pam y su chico desvelaron el sexo de su bebé, y la noticia no tardó en revolucionar a sus fans. ¡Es una niña! Una niña que llegará al mundo muy pronto, ya que la artista ha cumplido 36 semanas de embarazo, aproximadamente.

Lo que está claro es que no le faltará el cariño de todos los que la rodean, ya sea presencial o virtualmente. Y, sobre todo, lo que no le faltará serán el amor y la atención de sus padres. "Ya que es niña, quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites y que estoy aquí para verla conquistar todo lo que se proponga", dijo Natti Natasha en una entrevista con la revista People.

Y tú, ¿cómo crees que se llamará la pequeña?