David Bisbal se atreve con el ballet junto a su hija Ella: “Sé que no me sale...”

Los seguidores de David Bisbal celebran un nuevo lanzamiento musical del cantante. Se trata de Vuelve, Vuelve, su tan esperada colaboración con Danna Paola. Pero no han sido los únicos que han acompañado al almeriense en este nuevo éxito.

David también ha contado con el apoyo de sus compañeros y familiares, quienes no han dudado en compartir su emoción por el lanzamiento públicamente. Y es que si algo ha demostrado nuestro protagonista es que es muy familiar y muy amigo de sus amigos, por lo que no nos extraña que se hayan volcado con su proyecto.

Bisbal tiene claro que quiere disfrutar de su familia al 100%, y eso es algo que con tan solo un vistazo a su perfil de Instagram se puede confirmar. De hecho, una de sus publicaciones más recientes demuestra que el tiempo que comparte con sus hijos es oro.

En el zoom que ha compartido aparece junto a Ella, la hija de 11 años que comparte con Elena Tablada. Practican un paso de ballet que a David no parece salirle del todo bien. "Sé que no me sale y que tengo que perfeccionar mi técnica.🤣 Pero lo más importante es intentarlo siempre!!! Momentos!! 💓🙋‍♂️😍", dice en la descripción del vídeo. No hay duda de que tanto Ella, como Matteo y Bianca son sus tres tesoros.

Otro tesoro en su vida es su mujer Rosanna Zanetti. Por ella ha demostrado sentir verdadero amor. Hace unos días nos regalaban uno de sus besos más apasionados, dejando muy claro que su vínculo es indestructible.

David Bisbal siempre ha compartido algunos de los momentos más emotivos de su vida con sus seguidores en las redes sociales. No solo lo ha hecho con su faceta profesional, sino también con la personal. En algunas de estas publicaciones incluso nos ha mostrado su lado más divertido (como aquella vez en la que Rosanna y él se disfrazaron de piratas).

Para él, el tiempo es oro.