La gran novedad de esta edición de Supervivientes 2021 ha sido la existencia del barco encallado. Una especie de purgatorio por el que tienen que pasar todos antes de convertirse en concursantes de pleno derecho de esta edición. El primer día ya salieron de allí la mitad que tuvieron que saltar del helicóptero para poner rumbo a la isla del pirata Morgan donde luchan por la supervivencia y por ganar el concurso.

Cada semana, los que permanecen en el barco eligen a dos de sus compañeros para que tengan la posibilidad de dar el salto y uno de ellos acaba haciéndolo. Así, Antonio Canales, Palito Dominguín o Valeria Marini han logrado dejar el barco tan poco querido.

“Está tan cerca y tan lejos a la vez y que nunca habéis visitado chicos, no queremos que esto continúe así, eso va a cambiar…”, anunciaba Carlos Sobera en la última entrega de Supervivientes: Tierra de nadie. Hablaba del barco. “Uno de vosotros se va al barco disfrutando a tope de ese infierno flotante”, añadía.

Los concursantes fueron los encargados de elegir cuál de ellos se iba al barco. Ellos, de momento no saben que es una visita corta, de tan solo dos días. Marta López empezaba votando, lo hacía por sí misma, algo que no estaba permitido. Finalmente votó por Melyssa Pinto.

Olga Moreno, Alejandro Albalá, Omar Sánchez y Palito Dominguín le dieron su voto a Tom Brusse. Parece que, si hay que prescindir de uno, el francés es el mejor candidato para ellos.

El otro concursante que se lleva una buena suma de votos era Alejandro Albalá. Melyssa, Valeria, Gianmarco Onestini y Tom votaban por él para convertirse en el expulsado de la isla, lo que producía un empate.

Un elegido para ir al barco

La líder esta semana es Melyssa, así que era ella la encargada de elegir cuál de los dos, Tom o Alejandro, tendría que poner rumbo al barco encallado. “No quiero que se vaya ninguno, eso debe ser fatal, me siento muy mal, pero a pesar de las discusiones no le puedo hacer esto a Tom, así que elijo que se vaya Alejandro”, anunciaba.

La reacción de Alejandro no se hizo esperar, dejó claro que no entendía el voto de Melyssa. “Tom es el que menos confianza le inspira, pero no sé qué rollo se traen, ellos sabrán, no me meto ahí, es lo que me sorprende, lo demás lo sabía”, admitía. Y Melyssa daba sus explicaciones: “Mi moral no me deja”. Por lo visto su pasado en común, pesa.

Una vez llegado al barco donde fue recibido con los brazos abiertos, Carlos Sobera volvió a conectar con él y dejó ver que lo ocurrido le había dejado triste aunque sus palabras dejaban entrever el monumental cabreo que había pillado por lo que habían decidido sus compañeros.

“Estoy un poco triste porque no me salvaron hoy y lo peor, lo de los compañeros, pero voy a pensar en positivo así no tengo que aguantar a más de uno ni diferentes falsedades e historias que hay ahí”, aseguraba antes de confesar que se había dado cuenta de que sus compañeros no le aguantan.

Veremos qué tal cuando vuelva a la isla.