‘Supervivientes 2021’ mostró las dos caras de Melyssa (la mejor y la peor) en la misma gala

Una semana más, el evidente apoyo de la audiencia de Supervivientes 2021 hacia Melyssa Pinto hizo que se salvara de la expulsión. Antonio Canales tomó su billete hacia Isla Destierro, pero a la participante no le hizo ninguna ilusión quedarse en la Isla del Pirata Morgan.

Sus compañerxs la nominaron por no adaptarse bien a las condiciones del reality, incluso por su propia petición entre lágrimas de salir de la isla. Parece que Honduras se le está haciendo más duro de lo que pensaba, y no precisamente por compartir rutina con Tom Brusse.

De ser la primera líder de la edición, pasó a estar nominada. A cualquiera le podría suponer un drama -prueba de ello fueron las lágrimas de Lola en su polémica despedida-, aunque la exparticipante de La Isla de las Tentaciones lo vio como una oportunidad para salir del programa. Sin embargo, ahora su última jugada ha desconcertado a todo el público.

En la nueva prueba semanal, basada en memorizar series de símbolos, el programa tenía asegurado que uno de los dos líderes de la edición repitiesen el puesto. Finalmente, un último movimiento de Melyssa ha hecho que Omar Sánchez quedase eliminado y ella sea la líder de la semana una vez más.

El dilema de Melyssa, ¿se queda o se va?



Por supuesto, la primera reacción de Melyssa tras ganar la prueba ha sido la indiferencia más absoluta. ¿Por qué? Porque el puesto de líder lleva con él la inmunidad semanal, y por ende, la imposibilidad de salir nominada.

"Yo no quería, pero era de inteligencia y a mí no me gusta parecer tonta", han sido las primeras palabras de la concursante tras ganar. Parece que la competitidad va por delante de sus ganas de huir, sobre todo si depende de pruebas en las que parece ir muy por delante de sus colegas.

Aunque le han llovido las felicitaciones, ella ha mostrado su malestar con su nuevo estatus diciendo que "bastante que no me he equivocado adrede". Entre querer irse y ser la mejor, ¿cuál de las dos opciones predomina para Melyssa?

Sus palabras hacia Lara Álvarez parecen tener la clave del asunto. Agradeciéndole el triunfo a su familia, amigas y a su chico, ha confesado: "Voy a intentar ser fuerte por vosotros y ya está". ¿Conseguirá llegar a la final como todos sus seguidores quieren? De momento, al menos llegará a la cuarta semana del reality.