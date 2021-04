Justin Bieber y Lil Nas X miden fuerzas para hacerse con un hueco en la lista este sábado

Esta semana tenemos a dos chicos, ambos norteamericanos, en el apartado de candidatos. De un lado, Lil Nas X, a quien conocimos gracias a su éxito Old town road, de 2018, que en su versión remix junto a Billy Ray Cyrus —el padre de Miley— llego al número uno de la lista el 26 de octubre de 2019. Lil Nas X nos presenta ahora Montero (Call me by your name), avance del que será su próximo álbum, también titulado Montero (ese es su nombre real: Montero Lamar Hill), y que verá la luz a mediados de este año. El tema viene acompañado de un vídeo inspirado en personajes de la mitología y la Biblia, en un intento de reflejar la dicotomía entre el bien y el mal (y que en solo un mes acumula alrededor de 170 millones de reproducciones). Si quieres que lo nuevo del rapero de Geogia entre en lista apoya su candidatura con el hashtag #MiVoto40LilNasX.

El otro solista masculino al que hacíamos referencia y que también parte como aspirante esta semana es Justin Bieber. El canadiense podría hacer doblete, ya que actualmente figura en el chart con Hold on, tema que llegó hasta el puesto número 10 en su mejor semana y que actualmente está en el #23. El rubiales opta a insertar en lista Peaches, nuevo single de su álbum Justice, que se estrenó el 19 de marzo y que se situó en el número uno de ventas en Estados Unidos. En él se acompaña de Daniel Caesar y Giveon. Puedes darle luz verde con el HT #MiVoto40JustinBieber.

¡Suerte a ambos!