"Aitanacano": Aitana convence a David Broncano para cantar juntos 'Shallow' de Lady Gaga

Aitala Ocaña ha sido la última invitada de La Resistencia de David Broncano y ha conseguido algo muy poco habitual, que el presentador del late night se anime y cante con ella. Después de responder a las típicas preguntas del programa y asegurar que mantiene una vida sexual bastante activa pero tiene poco dinero en el banco después de haberse sumergido en una hipoteca, la autora de 11 Razones convenció al presentador para cantar juntos Shallow, la canción de Lady Gaga y Bradly Cooper para la película Ha nacido una estrella.

"Vamos a ver cómo va a salir esto", advirtió Aitana antes de ponerse a cantar con Broncano, quien insistió en que la artista cantase con micrófono y él la acompañaba por detrás, sin necesidad de que su voz se escuchase en primer plano.

Sin embargo, cuando la música empezó a sonar, animado por la cantante, el comunicador dejó a un lado la vergüenza y cantó usando el micrófono. Eso sí, aunque Broncano lo intentó, tal y como bromeaban después desde las redes sociales de La Resistencia, "Nunca un dúo había estado tan descompensado".

"Grande Aitanacano"

David Broncano y Aitana cantaron la primera parte de Shallow entre risas, pues el presentador no dejó de bromear mientras miraba a la artista interpretar la canción de Lady Gaga, y finalmente acabaron su actuación cuando el de Jaén, en un intento de hacer un remix, empezó a interpretar la letra de Teléfono con el ritmo del tema de Ha nacido una estrella.

"Te pido perdón. Tú lo estabas cantando de puta madre, y te he metido un chiste como un subnormal", le dijó el conductor del programa de Movistar+ entre bromas al acabar de actuar.

Sin embargo, aunque artísticamente la actuación no fuese un gran éxito, la realidad es que la acogida de lo que algunos usuarios de las redes han bautizado como "Aitanacano", ha dado para muchas bromas. "Cuando a tu amigo borracho le suben al escenario en un concierto y el tío se viene arriba"; Creíamos que mi primo iba a vivir toda su vida en silla de ruedas. Pusimos la parte de Broncano en la tele de casa y bajó las escaleras corriendo para quemarla"; "Quédate con quien te mire como Aitana a Broncano"; "Cuando me vengo arriba y pruebo una postura para la que no estoy capacitado" y "Broncano es como tu tio borracho a las 5 de la mañana en el karaoke" son solo algunos de los comentarios que se han podido leer al respecto.