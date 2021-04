C. Tangana, Álvaro de Luna, The Kid LAROI, Aitana… ¿Quién será el primer Nº1 de mayo?

Como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en mayo, y este sábado, primero de mes, vuelven las cuatro horas más calientes de la radio musical con Tony Aguilar y #Del40al1CocaCola. Está por ver si Ava Max, quien consiguió el primer puesto el sábado pasado con My head & my heart, logra revalidar su liderato. Le siguen de cerca Álvaro de Luna, en el #2, con Juramento eterno de sal; Purple Disco Machine, en el #3, con Hypnotized; Sebastián Yatra y Guaynaa en el #4 con Chica ideal; y C. Tangana en el #5 con Tú me dejaste de querer. Todos ellos ya fueron número uno.

La primera canción que aún no ha llegado a lo más alto es Without you, de The Kid LAROI, que está en el #6. Un puesto más abajo encontramos a Tiësto con The business. Y en el #8, a Aitana con 11 razones, tema que la semana pasada fue la subida más espectacular, escalando 12 posiciones. Por cierto, que Aitana es una de las primeras artistas confirmadas para la edición 2021 del festival Primavera Pop, del cual Tony repasará los nombres que han sido anunciados hasta ahora y dará la última hora en el transcurso del programa.

En cuanto a los candidatos de la semana. dos solistas norteamericanos pugnan por un puesto en el chart. De un lado está Lil Nas X con Montero (Call me by your name) y de otro el canadiense Justin Bieber con Peaches. Una vez realicemos el recuento de vuestros apoyos con el hashtag #MiVoto40 sabremos si consiguen un hueco en el ránking.

Voto VIP de David Bisbal y votos de los oyentes

El Voto VIP correrá a cargo de David Bisbal y escucharemos como novedad su single Vuelve, vuelve, junto a Danna Paola. Ya sabéis que no solo los artistas votan en antena: los oyentes también podéis hacerlo, previa llamada al 902 39 40 40. Quienes charlen con Tony se llevarán a cambio el BluRay de Brave (con motivo del lanzamiento de Raya y el último dragón regalaremos todo el mes de mayo películas de princesas Disney fuertes y valientes).

Curiosidades de la historia de la lista, La Máquina del Tiempo, con el recuerdo a antiguos Nº1; nuevos candidatos, noticias… Todo eso y mucho más llenarán las cuatro horas más vibrantes de la radio. ¡Te esperamos!