Billie Eilish desvela su próximo single, Your power, y el listado de canciones de su disco Happier than ever

Billie Eilish se ha propuesto ofrecernos un final de abril en el que no piensa darnos ni un respiro. Desde mediados de mes, la cantante comenzó a dejar pistas sobre la nueva era musical que está a punto de arrancar y que está desvelando por completo en los últimos días. Ya conocimos Happier than ever, el título de su segundo disco de estudio, y ahora vamos a poder descubrir su nuevo single, Your power, y el listado total de canciones.

El 30 de julio se pondrá a la venta este nuevo proyecto musical del que ya había confirmado que estaría compuesto por 16 canciones. Ahora por fin hemos podido conocer los nombres de los 16 temas que formarán parte de este elepé en el que aparecen canciones como My future o Therefore I am que ya había presentado en los meses anteriores, pero no su más reciente colaboración con Rosalía: Lo vas a olvidar.

Ya conocíamos de la existencia de Happier than ever gracias al documental Billie Eilish: The World's a LittleBlurry ya que en una de sus escenas se podía ver a Billie Eilish y a su hermano Finneas conversando sobre el concepto de la canción: "Creí que la canción al completo era más que nada algo específico sobre lo que ellos hicieron, y que no estás feliz de estar con ellos. Ni siquiera puedes explicarlo: Wish I could explain it better / Wish it wasn't true".

Un álbum de estudio con el que confesó que se estaba encontrando encantada: "Es exactamente como lo quiero. No hay una canción o una parte de la canción que me gustaría que fuese de una manera u otra, me gustaría que fuese como ya es", explicaba la artista.

"Mi nuevo álbum Happier Than Ever sale el 30 de julio. Es mi cosa favorita de todas las que he creado y estoy emocionada, nerviosa e impaciente por que lo escuchen. No puedo ni decirles. Nunca he sentido tanto amor por un proyecto como por este. Espero que sientan lo que yo siento" posteaba en sus redes la cantante junto a la portada en la que luce espléndida con su nuevo look.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, de presentar Happier than ever como canción hemos pasado al sencillo de Your power, cuyo videoclip se estrenará a las 18h (horario penínsular). De momento en el listado de canciones no figura ninguna colaboración por lo que tendremos que seguir esperando para confirmar si hay invitados en este disco.