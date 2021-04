Olivia Rodrigo ya tiene su primera gran ceremonia de premios de música internacional

Olivia Rodrigo ha conseguido romper todos los records imaginables para una artista debutante a nivel internacional y como era de esperar empiezan a lloverle las ofertas. Su debut discográfico está a la vuelta de la esquina. Sour se pondrá a la venta el próximo 21 de mayo y no hay mejor plataforma que una gran ceremonia de premios de música internacional. La primera de su carrera. El 11 de mayo la veremos sobre el escenario de los Premios Brit 2021.

Así lo ha confirmado la organización de la ceremonia uniendo el nombre de la solista estadounidense al de otras estrellas de talla mundial como Dua Lipa, Arlo Parks, Headie One, Rag'n'Bone Man y Pink. Y es que las cifras de la artista en suelo británico no engañan.

No ha habido un mejor debut musical en los últimos 15 años. Gracias a Drivers License, Olivia Rodrigo consiguió encaramarse al número 1 de la lista de ventas de Reino Unido durante 9 semanas de manera consecutiva protagonizando el máximo de lo que llevamos de 2021. A nivel mundial logró 107 millones de reproducciones, de las que 2,4 millones corresponden a las primeras 24 horas en las islas británicas, un dato nunca logrado hasta ahora y con el que logró superar la anterior marca fijada por Ed Sheeran y su canción Shape of you.

Ahora solo queda esperar para que la artista logre demostrar todo su talento en el O2 Arena de Londres donde tendrá lugar la ceremonia el próximo 11 de mayo. ¿Apostará por presentar en directo su canción más conocida o tendremos nuevo single a la vista de su esperado Sour?

Lo que está claro es que los Brits 2021 están preparando una fiesta por todo lo alto con la que intentar empezar a dejar atrás un año de pesadilla en el que la industria musical también ha sufrido las consecuencias de la pandemia que está asolando el mundo. Los premios Brit aún no han dado por cerrado el cartel de actuaciones por lo que en los próximos días seguiremos presentando a los artistas confirmados.

Hay que recordar que los galardones de música de Reino Unido serán un experimento epidemiológico controlado por el gobierno local en el que 4.000 personas de entre personal de trabajos imprescindibles y del sector musical podrán vivirlo sin mascarilla ni distancia social.