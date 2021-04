Vodafone avisa ante una estafa: "Si te llaman diciendo esto, cuelga"

Vodafone ha lanzado un importante mensaje a todos sus clientes en relación a una llamada que muchos han denunciado haber recibido y que se trataría, nada más y nada menos que, ¡de una estafa!

La mecánica del engaño, una técnica conocida como “la doble llamada”, ocurriría de tal forma: los clientes reciben una llamada supuestamente de la compañía telefónica Vodafone informando de que su factura se va a encarecer, algo que la empresa ya ha aclarado que no ocurre en su nombre. De esta forma, aprovechan para volver a contactar con el cliente en nombre de una compañía diferente ofreciendo un mejor precio.

🚨 Si te llaman diciendo que te vamos a subir la cuota a 22€ de forma inmediata, CUELGA. Se hacen pasar por nuestros operadores y, si no estás de acuerdo, prometen meterte en ‘’un fichero’' para que la OCU se encargue de que te llamen otras operadoras. ¡Es una estafa, no piques! — Vodafone España (@vodafone_es) April 28, 2021

Consejos para no caer en timos telefónicos como la doble llamada

No confiar de llamadas que provengan de números ocultos.

Antes de contratar cualquier servicio o proporcionar cualquier dato personal importante, verificar que lo que te están ofreciendo es real.

Solicita documentación por escrito (contratos, cambios de tarifas…)

Desconfiar de los comerciales que insisten en la “urgencia” del asunto, es decir, que te incitan a tomar una decisión importante en ese mismo instante

Reacciones de los usuarios a la advertencia de Vodafone

Cuando Vodafone ha lanzado esta advertencia sobre este timo vía telefónica las reacciones no se han hecho esperar. Hay respuestas de todo tipo, desde aquellos que denuncian que han sido víctimas de algún tipo de estafa: “A mí me han llamado diciendo que me van a bajar la cuota a cambio de una tarjeta de crédito o algo así. Lo he flipado súper fuerte. No es lo mismo que decís pero si es cierto me parece también una estafa”, decía una usuaria de Twitter; mientras que otros han aprovechado para arremeter contra la propia compañía telefónica.

A mí me han llamado diciendo que me van a bajar la cuota a cambio de una tarjeta de crédito o algo así. Lo he flipado súper fuerte. No es lo mismo que decís pero si es cierto me parece también una estafa. — Joanna Jenkins ~ MIKUEXPO BCN 2020 1year~ (@Joanna_Jenkins) April 28, 2021 A buenas horas......, hace más de dos meses que lo denuncié a Vodafone, no fui víctima del timo, porque me busque otra compañía por mi cuenta. Desde entonces no contrato nada por teléfono que yo no haya solicitado. — Miguel A Caballero (@milcamo) April 28, 2021 Eso pasa por haber vendido nuestros datos a terceras empresas que nos están todo el día molestando y por lo que os han multado, pero al final los perjudicados siempre somos los mismos.... — Pacojo (@pacotablet68) April 28, 2021

Lo que está claro es que los timos están a la orden del día y si hace apenas unos días te advertíamos sobre la última forma a través de la que pueden hackear tu cuenta de WhatsApp e, incluso, con tu declaración de la renta, ahora llega este timo por teléfono. ¡Mucha precaución!