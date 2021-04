‘Supervivientes 2021’: Marta López y Melyssa Pinto nominadas, ¿a quién apoyará el público en esta guerra?

Este jueves la gala de Supervivientes 2021 nos ha dejado muchos momentazos más allá de los calvos de Antonio Canales y Jorge Javier Vázquez. Para empezar, hemos visto como Palito Dominguín era desterrada y convivirá con Lola durante la próxima semana. Alejandro Albalá, por su parte vivió su gran noche con su regreso a la isla, su salvación de la expulsión y su nueva condición de líder.

Frente a la felicidad de uno, la incomodidad de otros, los que vivirán los próximos días como nominados. Dos chicos y dos chicas se enfrentan al veredicto del público. Marta López y Melyssa Pinto y Tom Brusse y Omar Sánchez están en la palestra.

Las dos nominadas se votaron entre sí. Está claro que hay una guerra abierta entre Marta y Melyssa y será el público el que dicte sentencia. “Marta, por todo lo que ha pasado esta semana y la discusión de ahora. Es una persona que a mí me provoca malestar entonces la nomino por eso”, decía Melyssa. La colaboradora de Sálvame le devolvía la nominación.

Tomando partido

Tomaba partido en este enfrentamiento Olga Moreno que tiene clara su posición. “Melyssa porque este es un concurso de superviviencia y lo que menos hace es sobrevivir. Necesito una persona que quiera estar aquí porque se ha quedado mucha gente sin venir. No se puede estar todo el día tumbada”, decía al dar su voto.

También mostraba sus preferencias entre las dos Gianmarco Onestini. Le daba su voto a Marta, “porque no la veo espontánea ni sincera 100%”.

También hay chicos nominados

El tercero más votado era el novio de Anabel Pantoja. “Lo siento, pero aquí no tengo nadie más que nominar. Omar me ha nominado dos veces y me quiso enviar al Barco Encallado”, decía Tom al darle su voto. También le daba su voto Valeria Marini: “Lo he visto muy triste. Él ha dicho porque está muy enamorado y por eso le doy una nominación para darle un poquito de energía”.

Omar, por su parte, le devolvía la nominación a la italiana “porque es un poco intensa y a veces habla por encima de otros cuando estamos explicando algo. No lo soporto”.

De esta manera, quedaron como nominados del grupo Marta López, Melyssa Pinto y Omar Sánchez. Quedaba el nominado del líder que esta semana es Alejandro Albalá. Tiene un enfrentamiento abierto con Gianmarco Onestini y Tom Brusse y su voto fue para el francés.

Ahora, la decisión está en manos del público que ya puede votar.