‘Supervivientes 2021’: Jorge Javier Vázquez se baja los pantalones en directo a petición de Lara Álvarez

La última gala de Supervivientes 2021 nos ha regalado momentos que serán difíciles de olvidar. Para empezar, muchos no habrán podido dormir esta noche después de haberle visto sus partes íntimas a Antonio Canales. El bailaor llevaba toda la semana quejándose de lo roídos que tenía los calzoncillos. El programa ponía en manos de la audiencia la posibilidad de mandarle nuevas prendas.

La gente que es muy solidaria voto que sí y el programa le envió varios calzoncillos a Canales. Jorge Javier Vázquez le pidió que se probara uno y, ni corto ni perezoso, se lanzó a la labor de cambiárselo en directo. Se dio la vuelta y se bajó el bañador y debajo no llevaba nada. Aunque su compañera Lola intentó tapar todo lo posible sus posaderas, le vimos el culo al completo y, como señaló, el presentador, también alguna parte íntima más.

Se lo contaba a una Lara Álvarez ya en la palapa que no vio la imagen, pero sí sufrió los calores de un momento así. Así que, cuando Canales se convirtió en el primer expulsado de esta edición, a la asturiana le entró un poco de bajón porque iba a echar de menos esos momentos tan divertidos que nos regala el bailaor.

La petición de Lara

Jorge Javier, en un intento por animarla le preguntó que podía hacer por ella y tuvo una rápida respuesta. “Hazte un Canales”. Y dicho y hecho, que ya se sabe que no hace falta insistirle mucho para presumir de cuerpo.

“Si ya lo he enseñado más de una vez, bueno. ¿Queréis otra vez?", preguntaba. Y no hacía falta esperar una respuesta porque no dudó en darse la vuelta y bajarse los pantalones dejando al aire un culo bastante trabajado en el gimnasio.

"Que despedida más bonita, Jorge si es que te tengo que querer", le decía Lara Álvarez muerta de risa. "Muchas sentadillas veo ahí, en las posaderas", añadía. "Muchas gracias Lara, tú pide por esa boquita, si tú pides, yo doy", le contestaba él muerto de la risa. "Ya verás mañana los diarios carcas...", terminaba diciendo avanzando lo que le esperaba.

Pero la verdad, ¿qué haríamos sin estos momentos de locura?