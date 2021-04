Ya tenemos primer expulsado de ‘Supervivientes 2021’ y nuevo habitante de Playa Destierro

La aventura de Supervivientes 2021 se ha acabado para uno de ellos. Antonio Canales ha sido el primer expulsado de esta edición, aunque no tiene más que palabras bonitas para lo que ha vivido estas últimas semanas.

Mientras unos luchan en el barco encallado para convertirse en concursantes de pleno derecho, otros viven en la isla del pirata Morgan intentando encontrar la mejor manera de sobrevivir y dos conocen lo que es la soledad en Playa Destierro.

Este jueves había nuevo eliminado. Tom Brusse, Alejandro Albalá y Palito Dominguín competían en las nominaciones y, finalmente, fue la sobrina de Miguel Bosé la que terminó eliminada después de una semana en la que había pasado por un bajón.

Rumbo a Playa Destierro

“Le he cogido cariño hasta a Tom que le he nominado todo el rato. Sois gente top. No me puedo creer la suerte que he tenido de compartir esta experiencia con vosotros, con todos, no puedo decir nada malo de ninguno. Ya a mis compañeros se lo dije anoche lo que pienso de ellos. No os vengáis abajo, seguid viviéndolo por mí, Lola y Antonio que ya no estamos aquí", les decía a sus compañeros antes de abandonar la palapa.

“Quiero dar las gracias de verdad a todo el equipo, gracias a Lara. Tenéis un equipo impresionante, esta experiencia nunca la voy a olvidar", añadía. Lo que no sabía es que su aventura no se ha terminado todavía.

Subió a una barca y puso rumbo a Playa Destierro. Gran sorpresa al encontrarse con Antonio Canales y Lola y conocer su historia. Se abría una vez más el televoto porque, esta vez sí, tenía que haber un expulsado, el definitivo. La audiencia decidía que ese tenía que ser el bailaor.

Primer expulsado definitivo

“Pasadlo bien, pasadlo bomba, os quiero. Disfrutad de todas las cosas buenas de esta Isla. Me voy muy orgulloso, no me voy derrotado, porque me voy siendo un gran superviviente", decía Canales al saber que abandonaba definitivamente el concurso.

Lola no ha podido evitar echarse a llorar y es que su relación se ha intensificado en esa soledad compartida de la última semana. Lo echará mucho de menos y así se lo ha hecho saber. “He aprendido mucho de ti, te estaré agradecido toda mi vida”, le aseguraba Canales.

Ahora solo le queda poner rumbo a España, eso sí, con calzoncillos nuevos.