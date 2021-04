Ruggero estrena su álbum homónimo, el primero de su carrera

Los sueños se cumplen, y si no que se lo digan a Ruggero. El italiano afincado en Argentina, que siempre ha soñado con ser cantante, ha estrenado su primer álbum de estudio homónimo con la gran acogida de todos sus fans.

El artista ha dado un nuevo y gigantesco paso en su carrera con la presentación de las diez canciones que forman parte del tracklist de este nuevo proyecto. Todas ellas están conectadas entre sí y siguen un concepto muy especial. Para Ruggero, cualquier detalle cuenta.

Estos nuevos temas fueron compuestos sobre una historia de una relación de pareja. Una historia con la que muchos pueden sentirse identificados/as. Comienza con un primer encuentro, sigue con el proceso en el que ambos se conocen, por los momentos felices que suman a su relación y concluye en el final de la misma.

Esta idea está reflejada en las palabras del propio artista: "A la hora de escribir, lo hice pensando en cosas que le pasan a los demás, pero sin darme cuenta terminé escribiendo mi propia historia. Y la verdad me encanta que la gente me pueda conocer aún más con este disco, porque está escrito desde lo más profundo de mi alma. Siento que van a encontrar una primera evolución mía con él y no veo la hora que descubran el RUGGERO que se viene después."

Pero la creación de este disco no ha sido fácil teniendo en cuenta la pandemia que todos vivimos. Lo que está claro es que Ruggero quiere seguir expandiendo su talento por el mundo. “Pudimos trabajar a través de videollamadas con otros autores y productores que lograron captar mi esencia y lo que quería transmitir con este disco”, explica.

Entre los temas se encuentra su colaboración con DVICIO, Úsame, que se presentó rodeada con mucho misterio e incertidumbre en redes sociales. Pero consiguieron seducir a sus fans en cuestión de segundos después de su estreno. Y es que uniendo ambos talentos, nada podía salir mal.

Muchos lo conocen por su aparición en Violetta, pero el italiano tiene la intención de seguir conquistándonos con su talento musical. De momento, con el lanzamiento de su primer álbum, lo ha conseguido. Y a ti, ¿qué te ha parecido el nuevo álbum de nuestro protagonista?