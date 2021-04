Anitta presume de familia en ‘Girl From Rio’: ¡mira el vídeo!

La vida de Anitta ha dado un giro de 180º tras enterarse de que tiene un hermano mayor. La noticia le inspiró a crear un tema que, además, daría título a su nuevo álbum de estudio. Se trata de Girl From Rio.

La brasileña ha presentado este nuevo avance de su próximo gran proyecto, y lo ha hecho acompañado de un videoclip. En este tema de ritmos pop suaves y una melodía pegadiza ponen de manifiesto el orgullo que nuestra protagonista siente por sus raíces y su familia.

En sus versos asegura que cualquiera podría enamorarse de una chica de Río de Janeiro, lugar en el que ella nació. “Es una canción muy personal. Hablo un poco de todo, de mi familia, del lugar de donde vengo, donde crecí, de la gente que vi y veo todos los días, es mi punto de vista sobre las mujeres en general y la belleza que veo en ellas”, explicaba la propia Anitta en sus redes sociales.

Esto es precisamente algo que también vemos en las imágenes del videoclip. En ellas vemos cómo la brasileña se rodea de otras chicas de su ciudad, de todas las alturas, tamaños y tonos de piel. Porque cualquier de ellas representa la belleza de Río al completo.

Pero como mencionamos en líneas anteriores, su familia también se ha convertido en un elemento muy importante en este nuevo proyecto. En una de las escenas, aparece fotografiándose con sus padres y sus dos hermanos. Pero precisamente uno de ellos se ha convertido en una de las mayores sorpresas para la artista, ya que a sus 25 años se enteró de que existía.

Se trata de Felipe, hermano por parte de padre, que se ha integrado en la familia ipso facto. "La madre de Felipe vio a mi padre en televisión conmigo y reconoció que era su padre. Me quedé completamente en shock y no pude concentrarme más en la canción. Fue entonces cuando los productores me dijeron que debía poner esta historia en la canción", explicó la brasileña.

Y así nace Girl From Rio. ¿Qué te ha parecido el tema?