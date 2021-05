Charlamos con María Becerra sobre colaborar con Rels B, descubrir a C. Tangana, ‘Animal’ & más

Con motivo del lanzamiento de su última colaboración con Tini Stoessel en Miénteme, llamamos a María Becerra desde LOS40 después de cuadrar la diferencia horaria. Ella a las 11:00 a.m y nosotros cinco horas por delante, nos cuenta cómo surgió esta colaboración, lo genuina que es su relación con su compañera y lo intensos que fueron sus días de grabación.

Y es que, este videoclip, es un fiel reflejo de su amistad que asegura, se basa en los pilares de la admiración. “La amo, la amo. Es mi amiga. Esa es mi amiga y nunca nadie va a tocarla. Yo la voy a defender. La verdad que la quiero muchísimo, tenemos una gran amistad, nos redefendemos y sé que su amistad es súper sincera. Es difícil encontrar alguien así en todo este ámbito. Mucho interés, mucha maldad”, nos cuenta a través del teléfono.

Puedo notar como le brillan los ojos al hablar de ella aun en la distancia, así que seguimos charlando sobre su amiga y luego seguimos con sus proyectos individuales: su álbum Animal, los talentos argentinos Nathy Peluso y Bizarrap, la sororidad entre artistas latinas, y sus artistas españoles favoritos. Sigue con el scroll.

J: ¿Qué es algo de ella que admiras y te gustaría conseguir?

M.B: Tini ha hecho giras de meses, de mucho tiempo, mucho sacrificio y eso me inspira. Yo el día de mañana me gustaría con mi música hacer giras por todos lados, quiero bailar, quiero ser una artista lo más completa que se pueda y ella es una fuente de inspiración para mí.

J: La segunda parte de Animal pt.2 sale en mayo, ¿qué diferencia hay entre los dos bloques?

M.B: La decisión fue de ‘ok, primero contemos la historia’, también para que mi faceta cambie de a poquito, tornándose, porque creo que aprendí en el ambiente musical que artistas han hecho el cambio y han pasado malos ratos. Entonces, cuando vos haces un cambio, no puede ser del día para la noche, no puede ser que haga un vídeo triste, vistiendo así, cantando asá y el próximo es otro ritmo, cantando otras cosas, es muy arriesgado. Y realmente hay un cambio de pasar de 222 a High y luego al reggaetón que hoy en día es lo que más me gusta hacer, mi zona de confort, el reggaetón y el dancehall, todo ese género me fascina, me vuela la cabeza.

Con Animal que es un poco más agresivo y da comienzo el álbum, ya ahí quise dejar claro el reggaetón. Quisimos contar primero la historia de amor de esta chica que empieza con Animal, luego A Solas, Cerquita de ti y por último Acaramelao que está fusionado con salsa. Una chica que es un animal que está en los boliches por la noche, encuentra a alguien, se enamora y ya la segunda parte dijimos ‘tiene que ser desatacada’, no es historia de amor, son canciones independientes, pero historias súper salvajes, bien animal, bien identificado, que lo animal esté hasta en los beats, que los sonidos de animales estén súper instalados, aunque de a poco.

Yo quiero hacer una colaboración con Rels B. Por favor. Lo adoro.

J: Quería hablar un poco de talento argentino. Una de las artistas femeninas argentinas que está revolucionando el mundo es Nathy Peluso, ¿es alguien en que te inspiras?

M.B: Lo que hace Nathy me gusta mucho, no creo que lo tomara como una influencia porque los géneros a los que apunto son otros, pero quizá una influencia en el peso que tiene ella. Una mujer súper empoderada, que sabe lo que quiere, que siempre se hizo respetar, más por ese lado. Admiro mucho a todas las mujeres y chicas como ella que inspiran.

J: Bizarrap ha sacado hoy su sesión con Snow y la está petando en redes sociales. Alguna vez has dicho que te encantaría hacer una, ¿hay alguna novedad al respecto, sigues teniendo ganas?

M.B: Las ganas siempre están, el Biza y yo nos llevamos bien muy chola, la cosa es que está muy rodeado de sus trabajos, con sus proyectos muy a flor de piel. Tiempo no hubo, pero hemos hablado varias veces por las Sessions. Así que, no sé si en algún momento se dará, pero los dos estamos muy chill con eso. No nos tiene preocupados.

J: Natti Natasha hizo el proyecto de Las Nenas para demostrar la sororidad entre ellas y no la rivalidad. ¿Cómo vives tú estas comparaciones?

M.B: Las nuevas generaciones tenemos este chip más incrustado, por todo lo que está a nuestro alcance. Un niño de ocho años ahora tiene celular, tiene Instagram y Twitter, que creo que es la más reivindicativa, de protesta y donde se tratan un montón de temas. Por ahí un niño aprende sobre feminismo y la información está al alcance de la mano. Los conceptos como empatía, sororidad, han empezado a sonar más estos años, ¡yo antes no sabía lo que era! Se es muy consciente a temprana edad.

Creo que las mujeres hemos tomado una postura súper linda que creo que siempre tendría que haber estado, pero buena la sociedad lamentablemente siempre nos ha comparado, hacer que compitamos, ponernos a una enfrente de la otra... Y ahora creo que es completamente diferente, creo que la gente quiere unión entre nosotras y es lo que les damos porque también nos fluye. No me gustaría competir con una mujer para captar la atención de los hombres o de quien sea. Me parece muy triste eso y no es ni el camino ni el ejemplo que hay que dar.

J: ¿Cómo llevas la relación con las redes sociales? ¿Te afectan?

M.B: La verdad es que hago lo que me da la gana, como que no me gusta privarme de esas cosas, sí me privo de subir algunas cosas, porque hay que ser consciente de la repercusión de lo que una hace o dice. Pero el celular no lo uso, soy medio hippie, me gusta vivir el ahora, si estoy tomando un mate con alguien, mi mamá, mi pareja, me gusta darles full atención. Estar con el celular me parece una falta de respeto viste.

J: Ya tienes en tu lista de colaboraciones a españoles como Beret y Lola, ¿está dentro de tus objetivos estar más presente en España?

M.B: Sí, de hecho, aprovecho para decirlo, ¡ahhhh! Yo quiero hacer una colaboración con Rels B. Por favor. Lo adoro. Nunca lo había dicho. La verdad que me encanta lo que él hace, lo admiro muchísimo, ya hemos hablado un montón de veces. Un artistazo de la ostia. Me encantaría tener una canción con él, la verdad [ríe].

C. Tangana también, es increíble, amo cuando se fusionan tanto con sus raíces, haciendo música con el flamenco bien presente, Rosalía, me gustaría colaborar con un montón de españoles y españolas, la verdad que admiro mucho lo que hacen. Empecé a conocer más a Tangana cuando conocí a Lola Índigo, ahí lo comencé a seguir y a escuchar, el último álbum me dejó loca.

[Sobre C. Tangana] Amo cuando se fusiona tanto con sus raíces, haciendo música con el flamenco bien presente

Cuando fusionamos, para quien lo escucha es un descubrimiento, alguien más a quien escuchar o para investigar, eso es súper bonito. Unir culturas, compartir, eso me fascina. Creo que hay artistas que lo piensan más limitado, como ‘ok, me gusta cantar con otros artistas, pero quiero tener más mías’. A mí me encanta, ¡tengo toda la vida para sacar canciones sola! [Se ríe]. Si se dan colaboraciones, yo honrada.