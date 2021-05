Adriano Moreno sobre la B.S.O. de su novela: “Aitana y Lola Índigo representan las divas del pop español”

Te vas a enamorar de Benji López, seas chico o chica, da lo mismo. Precisamente uno de los logros del debut literario de nuestro compañero Adriano Moreno es eliminar las etiquetas cuando hablamos de amor. Y su historia engancha al margen de la condición sexual del lector.

Si me dijeras que sí es la historia de un chico de 18 años que se sumerge en la intensidad de su primer año universitario lejos de casa con la intención de salir del armario y disfrutar de su sexualidad con libertad.

Una historia visual y muy cinematográfica, llena de referencias de cultura pop. El cine, las series, los lugares emblemáticos para salir de marcha y, por supuesto, la música, cobran mucho protagonismo.

Si nos centramos en la música, nos encontramos con mucha diva en tu novela… ¿no es un tópico cuando hablamos de homosexualidad?

Es un tópico, pero es real. A los maricones nos encantan las divas del pop. Ha sido un hecho toda la vida y lo va a seguir siendo. Estamos en una época en la que faltan divas del pop internacionales, pero yo he tenido la suerte de crecer en una que tuvo a las mejores y que influyó en mi gusto musical y cultural. Empecé con Britney Spears, Madonna me pilló un poco más de lejos pero luego la retomé, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift… para mí representan la realeza pop y he tenido la suerte de crecer con esa música como banda sonora. Ojalá los que tienen ahora 18 años puedan vivir algún día esa eclosión diva. Aitana y Lola Índigo representan las divas del pop español ahora mismo.

Operación Triunfo aparece en tu novela, pero no me queda claro si te gustaba o no te gustaba.

A mí OT me encantaba, he visto todas las ediciones y el regreso de 2017 lo viví enganchadísimo. Iba a redacción y nos poníamos el pase de micros, el reparto de temas… no me perdí ninguna gala. Pero sí que me gustó, a la hora de escribir la novela, que se desarrolla en los años en los que se emite OT 2017, que Benji no fuera muy fan. Quería que él sintiera rechazo, pero que los amigos que tenía a su alrededor sí estuvieran enganchados y, en un momento dado, por una persona, hiciera ese clic y empezase a ver OT.

Mencionaba a Aitana y Lola Índigo como nuevas divas del pop, ¿les has enviado ya el libro?

Se lo di en mano el viernes.

También hay mucho reguetón… Del Despacito de Luis Fonsi al Reggaeton Lento de CNCO, ¿inevitable?

Totalmente inevitable. Unos chicos universitarios que empiezan a vivir la fiesta tienen que escuchar reguetón y más en esa época de resurgimiento del género con el lanzamiento de Luis Fonsi. Me parece también darle su sitio a este tipo de música que muchas personas infravalora, pero forma parte de otro tipo de cultura que es la que tiene que ver con salir de fiesta e ir de discotecas y bailarte el reguetón lento hasta abajo.

Hablas de canciones de empoderamiento femenino, ¿qué te atrae de esos temas a ti como hombre?

Lo he mamado desde siempre. Siempre he visto a mi madre y mi hermana ser dos mujeres super empoderadas. Ahora es un término que está muy de moda, pero yo siempre lo he visto en casa. Por eso, a la hora de ir creciendo y conociendo artistas me he fijado en las divas del pop que, en ciertos momentos, representaban mujeres super empoderadas y aspiracionales. También me encanta tener mujeres alrededor que tienen las cosas claras y no se dejan achantar. En la novela hay un grupo de amigas y todas, siendo muy diferentes, son todas empoderadas.

Entre los pocos artistas masculinos, nos encontramos con Dani Martín, ¿por qué él?

He sido super fan de El canto del loco. A la hora de construir la personalidad de Tito que, a priori, es el típico chico hetero básico, quería también que la música que escuchara fuera hetero básica y me parecía como muy oportuno que le gustara Dani Martín.

Si tuvieras que elegir un single para presentar tu novela, ¿cuál sería?

Te dirías dos. Love story de Taylor Swift del que surge el título de la novela y, es un capítulo. Y luego, yo soy muy de canciones efectistas que pondrías en un tráiler de una serie de Netflix. Hay una que me encanta que se llama Love you like that, de Dagny. Es una canción que Katy Perry cogió, le pidió los derechos para hacer Never really over. Me encantó desde el principio porque tiene ese rollo de serie de Netflix y siempre he imaginado que, si me dijeran que la novela se hiciera en serie, el tráiler sería con esa canción.

Buen plan de lectura con música incluida.