La brutal confesión de Billie Eilish sobre los abusos que sufrió siendo menor

La portada de Billie Eilish para la edición británica de la revista Vogue va a tardar en ser olvidada. Y no sólo porque la cantante californiana haya decidido hacer lo que le apetecía mostrando su faceta más explosiva como mujer sino por su brutal confesión a la hora de explicar que sufrió abusos siendo menor.

En una entrevista en la que la intérprete habla del empoderamiento y del amor propio que las mujeres (sobre todo las más jóvenes) deberían trabajar para reforzar una y otra vez, la intérprete explicó la situación que vivió siendo una adolescente.

"Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación de menores de edad. Your power es una carta abierta a las personas que se aprovechan, en su mayoría hombres. Realmente no trata de una persona. Podrías pensar, 'es porque ella está en la industria de la música'. No, amigo. Está en todas partes. No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: de los niños pequeños se aprovechan constantemente" explicó Billie Eilish durante su entrevista.

"Te sientes muy maduro y lo sabes todo. Pero la gente olvida que puedes crecer y darte cuenta de toda la mierda jodida en la que estabas cuando eras más joven. No importa quién eres, cuál sea tu vida, tu situación, de quién te rodeas, lo fuerte o lo inteligente que seas. Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación de menores de edad: hay niñas que tenían mucha confianza y una voluntad firme pero se encuentran en situaciones en las que dicen: 'Dios mío, ¿soy la víctima aquí?'. Es tan vergonzoso y humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego darte cuenta de que en este momento están abusando de ti" confirmó la cantante que prefirió no entrar en detalles para evitar que su denuncia sobre lo generalizado de la situación quedara minimizada por su caso particular.

Obviamente, Billie Eilish también ha querido dejar claro que no existe ninguna razón que justifique ningún abuso: ni la forma de ser, ni la forma de vestir, ni lo que uno o una quiera enseñar al mundo: "Mostrar tu cuerpo, o no hacerlo, no debería quitarte ningún respeto. '¿Te vas a quejar de que se aprovecharon de ti siendo menor de edad, pero ahora estás mostrando tus pechos?' ¡Sí! Sí lo voy a hacer, hijo de put*. Voy a hacerlo porque no hay excusa". Clara y directa.