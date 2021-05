Will Smith, en la “peor forma” de su vida: 3 de sus papeles para volver a lucir ‘tableta’

Will Smith ha sido, es y seguirá siendo una de las caras más reconocibles del éxito en la industria cinematográfica de todo el mundo. Una labor incansable que le ha convertido en uno de los actores más envidiados del star-system. Sin embargo parece que en los últimos años no tiene mucha suerte a nivel personal demostrando que las estrellas también son humanas.

Todo el episodio que se vivió en directo con Jada Pinkett Smith hubiera dejado 'tocado y hundido' a más de uno pero ha sabido sacar a su familia adelante hablando y normalizando una situación que a todos nos puede pasar. Con 52 años a sus espaldas, el paso del tiempo también parece pesarle a nivel físico.

Así lo ha confesado en su última publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que ha posado con la ropa justa para dejar entrever su cuerpo. Y lo que para muchos a esa edad sería un cuerpo envidiable (ya me gustaría a mí tenerlo con 40) para él es uno de los puntos más bajos: "Voy a ser realista con todos vosotros. Estoy en la peor forma física de mi carrera".

Pero más allá de si estamos de acuerdo o no con su manera de verse, hemos pensado que no hay mejor entrenador personal para volver a lucir 'tableta' que el mismo Will Smith. Una persona capaz de motivarnos para el ejercicio (como demostró en Ali), manteniendo un buen nivel de vida (como Mike Lowrey en Bad Boys) pero fijando una rutina diaria para lograr los objetivos (como Robert Neville en Soy Leyenda).

Nada más levantarse, unas cuantas dominadas y una sesión de carrera en la cinta. Tampoco hay que pasarse al principio sino ir cogiendo la forma poco a poco. Lo importante como nos enseñó Soy Leyenda es disfrutar de la rutina de ejercicio.

Si uno prefiere el aire libre en lugar de correr bajo techo, una buena carrerita por la calle es lo mejor. Es muy probable que mientras Will Smith lo hace la gente pueda gritarle Ali Bumaye. Es el paso previo a ponerse los guantes y hacer un poco de boxeo para tonificar brazos y tronco superior.

Tras las primeras semanas, el resultado debería empezar a verse. La mejor prueba de ello es si tus movimientos empiezan a ser a cámara lenta cuando no llevas camiseta. Que le pregunten a Mike Lowrey...