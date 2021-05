De Miley Cyrus a Aitana: ellas abren y cierran la lista de esta semana

La primera lista del mes de mayo ha traído consigo movimientos sorprendentes, subidas espectaculares y bajadas estrepitosas, como viene siendo habitual en las últimas semanas. Lo más destacado sin duda es el número uno de Aitana con 11 razones, que hace tan solo catorce días estaba en el ecuador de la lista. También merece nuestra atención la subida de 8 posiciones —la más fuerte— de Karol G, Anuel AA y J Balvin con Location, que se queda en el #9, colándose en el Top 10. Esta semana hemos dado la bienvenida a dos nuevas canciones. Por un lado Montero (Call me by your name), de Lil Nas X, que ha protagonizado un impetuoso debut al #10. Por otro, Peaches, de Justin Bieber, que ha entrado al #14 (y brinda al canadiense un rutilante doblete, pues mantiene Hold on). No podemos dejar de mencionar el cambio en el récord de permanencia, ya que después de la salida de Blinding lights, de The Weeknd, que estuvo con nosotros 66 semanas, tal reconocimiento recae ahora en Nil Moliner con Mi religión, que alcanza su semana número 40 y se queda en el #22. Pero el recorrido empieza en el puesto de farolillo rojo, que vuelve a ocupar Miley Cyrus con Midnight sky. El repaso en vídeo que encabeza estás líneas se inicia como es habitual recordando los dos temas que nos han abandonado: uno es el ya mencionado Blinding lights y el otro, Hawái, de Maluma.