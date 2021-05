Olivia Rodrigo y Joshua Bassett unen sus voces en la canción “Even When / The Best Part”

Lo reconocemos, estamos totalmente enganchados al salseo que se ha creado entre Olivia Rodrigo y Joshua Bassett. Desde que ella lanzase Drivers License, uno de los temas más exitosos de lo que va de 2021, sus nombres no han dejado de protagonizar titulares. Y es que parte del encanto del hit de Olivia es esa letra inspirada en el primer desamor adolescente que, en este caso, vivió de la mano de su compañero en High School Musical: The Serie.

Ahora, cuando solo quedan unos días para que Olivia lance su primer LP, Sour, de la mano de Universal Music; Disney (que no desaprovecha ninguna oportunidad) ha querido sumarse al carro y lanzar uno de los adelantos de la nueva temporada de High School Musical: la serie (que fue rodada antes de que la joven pareja pusiera punto final a su relación).

Se trata de una nueva canción que aparecerá en la nueva tanda de episodios que empiezan a emitirse en la plataforma el próximo 14 de mayo. ¿Y quiénes aparecen cantando una preciosa canción de amor? ¡Efectivamente! La ex pareja del momento: Olivia y Joshua.

Se trata de un precioso tema formado, por lo que intuimos, serán dos canciones independientes en la ficción que un momento determinado se juntarán. Y es que las melodías son totalmente complementarias.

De este modo, mientras Joshua canta Even When, Olivia interpreta The Best Part. Ambos lo hacen acompañados solo de los acordes de una guitarra. Y tenemos que reconocer que la canción es de lo más bonita. A la altura de otros grandes duetos de Disney Channel donde las voces de sus protagonistas se cruzaban. Y es que es inevitable no acordarse de aquel This is Me de Demi Lovato y Joe Jonas en Camp Rock cuando uno escucha esta canción.

Sobre Even When / The Best Part

El tema forma parte del tercer episodio de la segunda temporada de la serie. En este caso, la pareja protagonista interpreta este dueto en al distancia y es que ambos, aunque siguen saliendo, se encuentran en distintos estados viviendo.

Ambos personajes sorprenden al otro cantando una canción especial para el día de San Valentín que, casualmente, utiliza los mismos acordes. A eso lo llamamos estar definitivamente sincronizado con tu pareja.