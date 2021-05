9 cosas sobre Nika: Desde su paso por Operación Triunfo 2 a su faceta como cantante y profesora de Yoga

Fue en televisión la primera vez que vimos Mónica Rodríguez, más conocida como Nika. Era una de las participantes en la segunda edición de Operación Triunfo, el talent show que revolucionó la tele y la música españolas a principios de los años 2000. Pero, ¿Qué ha sido de Nika en estos veinte años? ¿Cómo le ha cambiado la vida o en qué proyectos ha estado involucrada? Repasamos 9 datos que quizás no sabías o no recordabas de Nika:

1. Su paso por Operación Triunfo 2 (el primigenio)

Nika fue una de las grandes estrellas de OT 2 (la edición de 2002). Tenía carisma, magnetismo y la cámara la quería. Quizás le faltase solutra, pero la fue adquiriendo con cada una de sus actuaciones. Pero a las pocas semanas de comenzar su aventura televisiva, Nika resultó herida en un accidente durante uno de los ensayos. Todo quedó en un susto, pero sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que permanecer hospitalizada 24 horas.

Pero su paso por la academia de OT no solo fue accidentado. Mientras aprendía y cumplía su sueño de ser cantante, también iniciaba un bonito romance con Hugo Salazar, uno de los participantes, lo que aumentó el morbo entre la audiencia. En aquel OT, que ganó Ainhoa Cantalapiedra, quedaron finalistas Beth y Manuel Carrasco. Nika terminó su paso por el programa con un agridulce octavo puesto. Algo que no impidió que continuara luchando por vivir de lo que más quería: la música. Desde que era adolescente, Mónica había soñado con ser cantante y el programa le dio la gran oportunidad.

2. Cómo recuerda Nika aquellos años

Su paso por OT fue clave para ella, que tenía muy claro que le gustaba el rock, y dentro del género, se fijó en las grandes voces femeninas del rock. "Es una etapa que jamás olvidaré", comentaba Mónica en esta entrevista en LOS40. "Operación Triunfo me hizo vivir cosas que hoy son impensables, como cantar delante de 16.000 personas en el Estadio Olímpico o compartir escenario con Shania Twain... Operación Triunfo me ha dado mucho, como que hoy, años después, el público me siga demostrando su cariño. ¡¡Eso es muy grande!!!", explicaba.

3. Sus dos primeros discos en solitario

En 2003, Nika edita su primer álbum, Quién dijo que era el fin, con el que consigue bastante éxito y logra el Disco de Oro. La cantante se involucró mucho en este álbum firmando alguna de las composiciones y adaptando otras. Cuatro años, un cambio radical de look y varias giras después, lanza su otro álbum: Desde Madrid (2007), un disco en el que la artista partició activamente, componiendo gran parte de los temas. Y aunque no tuvo el éxito del primero sí tuvo gran impacto en la base de fans de la cantante. Además, era muy variado, lo que le permitió llegar a un mayor público. De él se extraían canciones como Desde Madrid, Hasta cuándo y How to stop.

4. Etapa televisiva

Tiempo después del lanzamiento de Desde Madrid, Nika comienza a explorar su faceta televisiva y colabora en diversos programas de televisión. En 2008 participa como jurado en Madrid Superstar, un talent de Telemadrid que buscaba al mejor cantante de esa comunidad. Un año después, participó en el programa de TVE Los mejores años de nuestra vida. A partir de 2010 fue cantante ocasional del espacio de Telecinco ¡Qué tiempo tan feliz!.

5. Vocalista en Münik

En 2011 conoce a Jordi Roselló y Aleix Vilardebo (de Alien Suite) que buscaban vocalista para su nuevo grupo. Un año después, los tres acabaron formando Münik, grupo en el que Nika continúa militando como cantante y compositora.

Warner editó el primer disco del trío, Otra dimensión, que llegó a contar con canciones producidas por Kim Fanlo (ex Nena Daconte). Después, llegó un disco más, hasta la fecha el último trabajo de Münik: Nada fue casualidad, que se editó en 2017.

6. Su familia

Con Jordi Roselló, baterista en Münik, comparte pasión y trabajo. Además de formar tándem musical en el grupo, Jordi es su pareja y el padre de una niña llamada Stella Rose. Hace dos años que la bebé llegaba a sus vidas para revolucionarlas por completo. Ahora, la pequeña Stella es una mini influencer que cada vez acapara más posts de Nika en Instagram (¡y no nos extraña!), además de tener su propia cuenta en esta red social.

7. Profesora de Yoga

A lo largo de los años, Nika ha ido descubriendo otra de sus grandes pasiones: el Yoga, una disciplina que practica a diario y de la que es profesora en su propio centro: SerYoGa, donde también imparte clases online. El yoga se ha convertido en un gran aliado para los tiempos duros. Como explicaba hace poco en una entrevista para la Revista HOLA: "Estos últimos años con el grupo he sufrido demasiado. Las he vivido de todos los colores. Hasta que dije: "Se acabó". La música me tiene que hacer feliz y me está destruyendo", decía en referencia a los altibajos por los pasan muchos artistas en la industria musical.

8. Influencer

Nika es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, su templo virtual. A través de la cuenta @Nikavission, la artista comparte con sus más de 37.000 seguidores su amor por la música, por su familia, la moda, su particular visión del mundo y un estilo de vida saludable. Durante el confinamiento, Nika empezó a ser más activa en TikTok, donde no ha parado de sumarse a challenges y explorar las numerosas oportunidades de esta red.

9. Pasión por los animales

Nika tiene varios perros encantadores que son parte de su familia: Travis de 11 años, Verdy de 13 y Ricky. Su amor por ellos lo demuestra día a día a través de las redes. ¡Ellos son su vida!