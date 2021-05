Álex González muestra pectorales y Dani Martín, Paula Echevarría o Pablo Alborán tienen algo que decir

Álex González es uno de esos actores imprescindibles en la ficción española. Nunca le han faltado proyectos y siempre ha lucido esa sonrisa que tantos corazones ha roto. Y si su sonrisa no fuera suficiente, también podemos hablar de cuerpazo. Uno de esos trabajados que tanto cuesta conseguir.

Y, lo mejor de todo, es que no tiene reparos en compartirlo con el mundo. No le cuesta quitarse la camiseta y lucirlo para dejar a muchos con la boca abierta. Lo ha hecho en las últimas horas. Él en el agua con un bañador blanco y unos pectorales y abdominales que no han pasado desapercibidos.

“Me gusta hasta a mí ❤️ @alexgonzalezact qué es eso que tienes en la tripa, nunca lo había visto. Estás bien?”, bromeaba su amigo Dani Martín, tan impresionado como muchos otros. También ha llamado la atención de Pablo Alborán: “Churra, pásame tu nutricionista. Cabrón!!”, escribía. El actor le remitía a sus historias.

Aluvión de piropos

Los dos músicos no han sido los únicos que tenían algo que decir sobre esta imagen que ha generado mucho revuelo. "Afortunado y agradecido. Gracias vida por tanto!!😄🙌", escribía junto a la imagen. Y claro, muchos han bromeado sobre el porqué.

Paula Echevarría: Alex, operación bañador aprobada 🤪

Lucas Vidal: Man, vas a hacer de superman???

Susi Caramelo: Por dios santo🙈

Dani Martínez: A ver si nos empezamos a cuidar un poquito, que nos estamos dejando y se acerca el verano.

Adrián Lastra: Das un asco que ALUCINASSSS!!!!

Jesé Rodríguez: Papi estás dándole duro

Candela Peña: Afortunado? Agradecido? Por tanto?... de qué hablas?

Juan Bettancourt: Algo puedes mejorar pa verano 😂😅

Javier Cordura: Illo

Un cuerpo trabajado

Habrá que ver si luce mucho cuerpo en su papel de El Turco en Toy Boy. Un personaje que ha asegurado que nos va a caer bien y que estamos deseando conocer. Sobre lo que no tenemos dudas es sobre el esfuerzo que hace Álex para tener esa imagen.

No es difícil verle entrenar tanto en el gimnasio, dentro de un ring, como al aire libre. Que le gusta mucho el ejercicio en el exterior. Tan pronto le vemos montando en bici, como buceando o esquiando. No hay reto que se le resista.